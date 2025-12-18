Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Se queja de que dan su mesa a otro cliente tras cancelar la reserva y la respuesta del restaurante es puro cachondeo
"Gracias por tu comentario. Nos hemos reído muchísimo".

Daniel Pueblas Lara
Las reseñas de los restaurantes sirven para orientar a otros clientes a la hora de decantarse por un establecimiento u otro. Sin embargo, en ocasiones también dan lugar a situaciones surrealistas y difíciles de entender. Esto último es lo que ha ocurrido con una reseña de La taberna de Zárate, un restaurante del centro de Bilbao. 

Un cliente se queja del trato recibido después de que llamara para cancelar su reserva. "Cuál es mi sorpresa que al poco de cancelar me entero de que mi mesa ha sido asignada a otros clientes", expone. Un comentario un tanto extraño que mejora por momentos. 

"Que menos que ya que no pude ir por motivos personales esa mesa se quedase vacía por respeto a mi situación personal y emocional", se queja este cliente, visiblemente molesto por que el restaurante "hiciera negocio a costa de mi problema".

La respuesta del restaurante no se hizo esperar y no perdieron la oportunidad de contestar a este cliente con algo más de surrealismo añadiendo un toque de humor. "Le pedimos disculpas por la enorme falta de consideración hacia usted", señala La taberna de Zárate. 

"Evidentemente la empresa ha iniciado una investigación para depurar responsabilidades. De momento ya ha sido ejecutado el camarero que tuvo la osadía de sentar en la mesa que usted anuló tan amablemente a última hora a otras personas sin tener en cuenta sus sentimientos", asegura. 

Pero la cosa no queda ahí. El restaurante también informa al cliente de que "la mesa (4 sillas incluidas) ha sido hecha astillas y quemada en la plaza del pueblo para que nadie nunca más nadie pueda utilizarla y así manchar su honor herido", apostillan.

La cuenta de X @soycamarero afirma que se trata "la reseña más extraña y la respuesta más sublime" que ha visto. Leyendo la queja del cliente no queda claro si se trata de una broma o es una reclamación seria. Sea como fuere, La taberna de Zárate ha agradecido el comentario: "Nos hemos reído muchísimo". 

