Deja una reseña de una estrella porque no le atienden al estar cerrando y la respuesta del restaurante es de estrella Michelin
"Parece que lo hacen queriendo", contestan.

Juan De Codina
Ticket de restaurante publicado por @soycamarero.
Nuevo capítulo de anécdotas que ocurren en los restaurantes y bares de España, que tienen de protagonistas o bien a un cliente o bien al propio negocio, sea ya el empleado de turno, un encargado o el mismo dueño. Esta vez ha sido la reseña de una estrella de un cliente y la respuesta del dueño.

El profesional del sector hostelero, Jesús Soriano, conocido en redes sociales como 'Soycamarero', escritor del libro El cliente no siempre tiene la razón, y firme defensor de los derechos de los trabajadores de la hostelería y una de las voces denunciantes de las injusticias en estos establecimientos, ha enseñado lo que ha pasado.

El cliente criticaba que fueron al local a intentar "tomar algo mi familia y yo", y al sentarse, no les atendieron. "Me levanté para pedir en la barra donde había 3 camareros y me dijo uno de ellos de forma muy grosera que no estaban abiertos, cuando eran las 18:00 de la tarde y claramente se veían mesas tomando algo. No recomiendo ni pisarlo", ha escrito, enfadadísimo, el cliente.

La respuesta del dueño, de estrella Michelin

El dueño del negocio, en pos de que no manchen la reputación de su local de forma injusta, ha respondido pocas horas después y de qué manera. "¡Ay por dios! Trapa bajada, puerta cerrada, todos recogiendo. Mesas que quedan de las comidas, cerramos esa tarde por descanso... Y entran (aun estando cerrando, barriendo y recogiendo) y con dos lereles".

"Que les atendamos tras decir que estamos cerrando. ¡Si es que nos extinguimos, pero de todas, todas!", ha rematado el dueño.

Uno de los comentarios más sonados en la publicación ha sido la de @Coyote_Manchado: "Parece que lo hacen queriendo, ven la persiana a medio cerrar, pero como hay gente dentro acabando, tienen que entrar sí o sí, aunque sean las 6 de la tarde y seguro que hay una docena de sitios abiertos en los alrededores donde tomar algo. Las persianas son un imán".

