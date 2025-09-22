Escribe una reseña antes de irse del restaurante y se queda impactada por lo que le pasa después: "Muy heavy" 

Las reseñas que los clientes dejan en las principales plataformas de valoración, como Google o TripAdvisor, se han convertido en una herramienta muy potente para ellos mismos, que se ven con el poder de hacer daño o provocar beneficio al local, y para los hosteleros, que si tienen una buena reputación ahí saben que el negocio se les disparará. Y, al contrario, si su fama es mala se les puede hundir todo.

En ese contexto se entiende un poco mejor lo que le ha pasado a la usuaria de TikTok @thunderkiiwi, quien ha provocado cientos de reacciones al contar su experiencia en un restaurante.

"Nunca dejéis una reseña en un sitio mientras estáis en ese sitio. Me parece surrealista, nunca me había pasado esto, nunca pensé que fuera a pasar, me parece muy heavy y no lo entiendo", empieza diciendo.

"Durante la cena puse una reseña, era un buffet libre asiático y puse una reseña positiva con una unidad de queja: puse que estaba todo súper rico, pero que era el típico sitio que te hacen esperar aposta porque te lo traen a mesa y lo hacen queriendo para que te llenes antes y gastes menos. No pasa nada, lo hacen en muchos bufetes", subraya.

"Cuando nos estábamos yendo fui al baño y a la que salimos del baño viene una de las camareras, me llama por mi nombre, cosa que me dejó tiesa, y me dice: 'Eres la de la reseña'. Y yo en plan: 'Sí'. Me empezó a contar excusas, como que era viernes, que estaban hasta arriba. Es una situación tensa y bastante violenta", se lamenta la usuaria.

"Yo pienso que se estaba quejando de ese día en concreto, como que era la primera vez que iba a ser restaurante y me quejaba de eso. Ese día tardaron un poco más, pero es viernes, también se entiende, pero no era la primera vez que iba y es algo que suele pasar", apunta.

"Me dice: 'A ver si a la próxima es mejor el servicio y puedes editar la reseña'. Y yo pensando: '¿Perdón?'. Poco más y me apunta con una pistola. ¿En qué cabeza cabe coger a un cliente de tu restaurante, abordarle a la que sale del baño y se está yendo y decirle eso? En mi cabeza no cabe desde luego", se queja.