Se queja de que le han cobrado 7 euros por dos cañas en Málaga y el dueño cuenta la verdadera historia: tiene mucha tela

El usuario de TikTok @gaston.inmigrante, que es dueño de un restaurante en Málaga, se ha lamentado al contar la historia verdadera que hay detrás de una opinión demoledora que un cliente dejó sobre su local.

La persona en cuestión puntuó su experiencia con un uno, la nota mínima, y directamente insultó a los trabajadores: "Mi resumen: dos cañas de Estrella Galicia siete euros. Gracias por robarnos de forma legal. Estamos en Málaga, no en Londres, rateros!".

En un vídeo en TikTok, el dueño del negocio se lamenta: "¿Qué está pasando con las reseñas? Esto no es normal. No es normal que cualquier persona que se pueda sentar valora a su libre albedrío precios, categorías, pensando que son críticos gastronómicos, sommeliers de cervezas, y te clavan un uno porque ellos piensan que es así. Solo para hacer daño".

"Porque es evidente que no hemos dado dos cañas por siete euros. Hay que tener dos dedos de frente. Este hombre ha tomado dos copas grandes de cerveza de medio litro y se le ha cobrado siete euros porque es nuestra filosofía de venta, porque pienso que es así, tampoco me pidió la lista de precios", asegura.

Dice, además, que tuvieron que llamar la atención a ese cliente en varias ocasiones: "Eso sí, se ha fumado dos cigarros cuando yo le he dicho que estaba prohibido fumar. No le ha puesto el bozal al perro cuando le he dicho que era obligatorio. Pero no pasa nada, no podemos criticar eso porque encima nos jugamos a que se enfade y agarre tres teléfonos y nos clave tres unos y es injusto".

"¿Por qué no podemos valorar también a los clientes?", se pregunta antes de subrayar que los hosteleros están "desamparados".

"Ese uno ya me lo clavaron y contestar significaría que encima se indigne y agarre tres teléfonos de cuatro amigos y me clave cuatro unos. Si vienes a comer a mi restaurante y no te gusta absolutamente nada y me clavas un uno, bravo. Ahí tomaré las medidas necesarias con los cocineros, con los camareros, para ver qué pasó. Pero con esto no se puede hacer nada. Estamos desamparados", insiste.