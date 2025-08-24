Se queja de que en un libro escolar enseñen a identificar ictus y un farmacéutico responde con una réplica de manual

El farmacéutico y creador digital Guille, conocido en redes sociales como @farmaceutico_enfurecido, ha contestado a un tuit de una usuaria de la red social X en la que expresaba su indignación porque en un libro de texto escolar enseñaban a identificar los ictus.

"¿A alguien le parece esto normal? Es un libro de educación infantil. ¿Tenemos que ver normal que niños de tres a cinco años sepan reconocer un ictus? ¿Vamos a ver ictus entre los niños pequeños? ¿Para esto eran las vacunas?", expresaba la usuaria, más enfurecida que farmacéutico.

Guille ha comenzado matizando que el contenido no va dirigido a niños de cinco años, sino a alumnos de 5º de primaria, que tienen entre 10 y 11 años. "Y para seguir, que un niño sepa identificar un ictus es bueno, que un niño sepa hacer primeros auxilios, es bueno, que un niño sepa hacer una RPC (Reanimación Cardiopulmonar), es bueno", ha expresado.

"¿Sabes qué no es bueno? Montarse películas en la cabeza. Los niños pasan mucho tiempo con sus abuelos o con otros adultos y es bueno que sepan qué hacer en el caso de que haya un accidente. ¡Piensa que uno de esos adultos podría ser tú!", ha rematado el farmacéutico.

El vídeo ha generado casi 6.000 'me gusta' y cientos de comentarios, muchos de ellos siendo la misma pregunta: "¿Por qué le parece mal? No lo entiendo". "¿Alguien le ha dicho a la señora que lo del ictus no es nada de sexo?", ha respondido otro usuario.

La mayor parte de reacciones ven necesarias clases básicas de primeros auxilio para los niños: "Técnicas de RCP y conocimientos básicos de salud deberían ser obligatorios de enseñanza en colegios", ha expresado el usuario @Xs.