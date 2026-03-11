Las empresas del Ibex 35 ganaron 66.006 millones de euros en 2025, récord histórico: los directivos ganan 111 veces más que la plantilla

Imagen de archivo en el que en varias pantallas se ve cómo cotiza el Ibex 35.

Ya estamos todos. Inditex ha presentado este miércoles sus resultados financieros y con ellos se constata un récord histórico para el Ibex 35. Nunca en toda la historia del índice sus treinta y cinco empresas habían ganado tanto dinero. La suma de los beneficios de cada una de las cotizadas arroja una cifra mareante: más de 66.000 millones de euros.

Esta cifra incluye los 4.300 millones que Telefónica perdió el año pasado por el impacto de su ERE y su salida de los mercados de latinoamericanos. Sí es cierto que la mitad de estos emolumentos los aportan las seis entidades bancarias en el Ibex, que generaron más de 34.000 millones de euros en beneficios.

Inditex ha sido la última integrante del índice en presentar sus resultados, y ha tenido un buen año. Solo la firma fundada por Amancio Ortega registró su propio récord, más de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más que el año anterior. Antes de conocer los números de la propietaria de Zara ya se intuía que el Ibex 35 iba a registrar una cifra histórica.

No en balde, la empresa que más ganó el año pasado fue el banco Santander, que registró un beneficio de 14.101 millones de euros. Después iba el BBVA, con 10.511 millones; CaixaBank, ya por detrás de Inditex, con 5.891 millones; o Bankinter, con 1.090 millones de beneficio neto, entre otras.

Las buenas noticias no se dan únicamente entre las cotizadas. Mercadona también presumió esta semana de haber aumentado sus beneficios en un 25%, rozando los 1.730 millones de euros solo en ganancias. Buena parte de ese crecimiento se explica con uno de los grandes éxitos de Mercadona, que además ya tiene fecha para extenderse a todas sus tiendas.

Cómo afecta y afectará la guerra en Irán al Ibex 35

El récord histórico de beneficios del Ibex contrasta con el derrumbe que el índice ha vivido desde principios de mes. A finales de febrero la prensa salmón avanzaba que el Ibex estaba camino de consolidarse por encima de los 18.000 puntos, un registro que alcanzó por primera vez en su historia a principios de febrero.

Hoy el índice está flotando en torno a los 17.000 puntos y se ha dejado en una semana y media cerca de un 8% de su capitalización. En dinero: el mercado ha visto cómo se volatilizaba cerca de 71.000 millones de euros después del ataque ilegal de EEUU e Israel a Irán, que está forjando nuevos desafíos económicos y comerciales para todo el planeta.

Ahora todas las miradas se posan en las famosas reservas estratégicas. España puede aguantar hasta 100 días sin recibir petróleo, a la vista de que el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente intransitable y la posibilidad de que Irán haya desplegado minas a lo largo del mismo. Donald Trump ya ha prometido consecuencias si esto es así.

Los directivos del Ibex siguen ganando 111 veces más que sus trabajadores

Que los beneficios estén registrando hitos históricos no quiere decir que esto repercuta directamente en las plantillas de las principales empresas españolas.

Un informe de Oxfam Intermón publicado a finales del año pasado destacaba que un empleado con un sueldo intermedio en alguna de las 40 principales empresas del país necesitaría trabajar sin descanso un siglo entero si quería cobrar lo mismo que sus directivos ganan en un solo año.

Si bien el informe se basa en datos del año 2024, las cifras no están muy desactualizadas. El promedio del sueldo más alto en las empresas analizadas (las 40 mayores compañías españolas) fue de 4,37 millones de euros. De esas 40 empresas, el sueldo más alto en tres de ellas superó en 2024 los 10 millones de euros anuales.

En síntesis, los directivos del Ibex 35 ganaron aquel año 111 veces más que los sueldos intermedios de sus plantillas. El beneficio este 2025 ha sido de récord, pero tal vez lo vuelva a ser esa brecha salarial.