Elon Musk vuelve a cargar contra "Dirty Sánchez" y se muestra a favor de que le arresten

Música de wéstern, planta rodadora y silbidito con evocación a banda sonora de Morricone. El magnate tecnológico Elon Musk ha vuelto a usar la propia red social de la que es dueño para realizar un nuevo ataque contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha vuelto a insultar con el término "Dirty Sánchez", tras el episodio de hace unas semanas.

El hombre más rico del mundo y responsable de firmas como Space X o Tesla ha repetido el esquema anterior, comentando la publicación de otro usuario en X -antes Twitter- que había asegurado que "él debería estar arrestado", al tiempo que compartía una noticia con la imagen de Sánchez en la fotografía.

No es casualidad que este ataque se haya producido este miércoles, justo el día después de que Pedro Sánchez realizase un importante anuncio que afecta a las multinacionales tecnológicas, pero más allá de a las corporaciones, también a sus responsables.

Solo un día después de que se reclame a la Fiscalía la investigación de X (antes Twitter)

Sánchez anunciaba ayer que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.

Con todo, la noticia compartida por el usuario al que ha hecho los comentarios Musk no tenía que ver con esa petición a la Fiscalía para que actúe. Volvió a ser el mismo detonante que el que desató el insulto del primer 'dirty Sánchez', es decir, la regularización masiva de migrantes que ha impulsado el Gobierno. A ese "él debería estar arrestado", Musk respondió con un repetitivo "totalmente, Dirty Sánchez es un traidor a España".

Paradójicamente, y sin obviar la dificultad de juzgarle en un proceso en España, la realidad es que la investigación solicitada a la Fiscalía sí podría derivar en responsabilidades penales para Elon Musk, como propietario y responsable de su red social. Por ejemplo, en Francia se demostró que no es imposible ver la imagen de un magnate tecnológico siendo detenido, como ocurrió de forma temporal con el responsable de la red Telegram, Pável Dúrov.

Sánchez responde a las "respuestas zafias" de quiénes "se creen que el mundo es suyo"

Si el que adjudica nombres dignos de vaqueros o canales pornográficos disparaba desde su terreno digital, Pedro Sánchez se encontraba con 'los indios'. Al filo del mediodía -horario español- el mandatario compareció desde la India adónde se ha trasladado para una visita internacional a su mandatario, Narendra Modi, y para captar inversiones de dicho país. Allí ha sido preguntado en directo por el tuit de Musk, que ha adelantado que no había tenido tiempo de leer.

Con todo, las declaraciones de Sánchez dejaron entrever que cree que el nuevo ataque de Musk está directamente relacionado con las medidas adoptadas ayer en cuanto a la solicitud a la Fiscalía, pero también al proyecto para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y que sus responsables puedan responder penalmente por este tipo de cuestiones.

"Si se detectan contenidos violentos, contenidos pornográficos, contenidos de odio, que además son propagados por algoritmos, alguien tendrá que hacerse responsable de ello", ha expuesto el mandatario español, en referencia a las tareas "de retirarlo y de articular algoritmos que favorezcan una conversación como la que se puede tener en el mundo físico".

"Estos magnates que se creen que el mundo es suyo y que pueden hacer lo que les dé la gana" Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

En esa línea, Sánchez ha recordado uno de los datos que fueron argumentados durante la pasada rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros de ayer: "En menos de 11 días, se han detectado 3 millones de imágenes de deep fakes y desnudos de niñas, niños y mujeres. ¿Esto tiene que ver con la censura o tiene que ver con unas redes sociales donde claramente no hay responsabilidad?".

El presidente del Gobierno tampoco se ha achantado a la hora de calificar los ataques de Musk y posicionarse en contra de las "respuestas zafias, respuestas amenazantes como las que pueda plantear este tecno oligarca". En esa línea, ha criticado las maneras de "estos magnates que se creen que el mundo es suyo y que pueden hacer lo que les dé la gana", apuntando a que "es peligroso y está polarizando y dividiendo a nuestras sociedades y afectando a su salud mental".

Sánchez confirma que el Gobierno se quedará en X para "estar al pie del cañón y defender la razón"

En los últimos compases de las preguntas a Sánchez, también le han planteado si el Gobierno no ha pensado en abandonar este tipo de redes, como X. Se ha mostrado tajante señalando que "no" y que "tenemos pensado quedarnos", puesto que "hay que estar al pie del cañón y defender la razón también en estos lugares tan siniestros en que los han convertido la tecno oligarquía a las redes sociales". Y ha dejado un guiño parafraseando el mítico eslogan del trumpismo: "Hay que hacer que las redes sociales vuelvan a ser grandes de nuevo".

Cabe recordar que, frente a esta postura, en el seno del Gobierno de coalición progresista sí se ha producido el abandono por parte de ministros e integrantes del ala de Sumar, en reacción a la escena del saludo romano cuando Donald Trump ganó las elecciones y los constantes comentarios racistas de Musk. En este caso, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se pasaron a BlueSky.