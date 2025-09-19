Se sienta en la terraza de una cafetería de Mallorca, entra para ir al baño y lo que ve no se le olvidará en la vida

Una cafetería de Mallorca llamada s'Estació está causando sensación en TikTok después de que el usuario @pegameunviaje haya compartido cómo de fascinante es su interior.

"Yo creo que esta es la panadería más bonita en la que he estado jamás. A simple vista puede parecer una panadería más, con ese olor increíble a recién hecho, pero lo que la hace especial es el suelo", empieza explicando.

Luego entra en el interior y describe lo que graba: "El suelo es un cristal enorme y a través de él puedes ver a los panaderos trabajando en el obrador, amasando, dando forma a los panes, metiéndolos en el horno".

"Hay quienes pisan con algo de miedo y otros que pasan decididos. Arriba te puedes tomar un café y abajo tienes el making off en directo", alaba.

"Yo me he sentado en la terraza y ya he desayunado bien a gusto. Luego al entrar al baño es cuando me he encontrado con este suelo de vidrio gigante por el que puedes ver a los panaderos trabajar en directo, amasando, horneando...", explica.

"Me ha parecido muy curioso ver que mucha gente pasa con respeto por encima, como veis en el vídeo. De hecho algunos incluso bordean el cristal para pisar sobre seguro. No se la quieren jugar y acabar siendo una barra de pan", apunta.

La cafetería en cuestión está muy valorada también en las principales plataformas de puntuación. "La comida esta 9/10 porque tampoco destaca mucho en cuanto variedad pero su calidad es perfecta. El precio bastante razonable. Y las instalaciones muy bonitas para tomar algo con tu pareja, familia o amigos", dice una clienta.

"Una panadería muy bonita donde puedes ver su obrador a través del suelo de cristal. Todo lo que he probado está bueno. Además es muy bonita por dentro", explica otra clienta.

"He ido a desayunar en varias ocasiones y siempre hay muy buena atención, el local te lleva a otra época, tiene una decoración rústica de otros tiempos pasados, siempre está bastante lleno. Entras y lo primero que ves es el suelo de cristal y están abajo los pasteleros/panaderos trabajando, tienen pasteles, pan, salados típicos mallorquines, pan. También tiene una primera planta donde hay mesas o si quieres también tienen una terraza en la calle. Lugar muy céntrico y nada de precios abusivos como en los centros de ciudades turísticas", insiste otra persona.