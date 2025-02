Se sube a un autobús con destino a Madrid y atención al discurso del conductor: arrasar es poco

Claudia González (@sprclau) ha tenido esa suerte de estar en el momento y lugar ideal. Le ha pasado al subirse a un autobús desde Granada que tenía como destino Madrid, la capital española, topándose con un divertido conductor que ha arrasado por su discurso y mensaje de casi cinco minutos.

"Como pueden ver, hay algún espacio libre, hay algún asiento disponible, si se quieren cambiar, siempre prioridad a las parejas, les cuesta más separarse que a los solteros. Recordarles, damas y caballeros, es obligatorio el cinturón de seguridad, previene multas y que se rompan los dientes con la pantalla: si freno y la rompen, la pagáis, ¿de acuerdo?", ha expresado al principio del vídeo.

Entre otras muchas cosas, ha recordado que las mochilas no se pueden dejar en el suelo, pero al decir la razón ha causado las risas en el autobús. "Si pasa algo, yo salgo el primero, más vale un cobarde vivo que con un valiente muerto, como comprenderán, no me pagan lo suficiente, lo único que puedo hacer es despedirme", ha indicado.

Ha recordado que no se puede fumar, comer ni beber (hasta realizar la parada de descanso) ni "tomar estupefacientes", de hecho ha avisado de que quien haga cualquiera de esas cosas en el baño, lo dejará encerrado allí hasta el final del trayecto.

"Muchísimas gracias y buenas tardes, nada, eh no os matéis, yo suelo estar siempre en el volante, pero si veis que me levanto, o estáis soñando o agarrad el volante", ha concluido el conductor en tono irónico. El vídeo ha alcanzado más de 300.000 visualizaciones y 16.000 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo).

Las reacciones han sido muchísimas y con opiniones diferentes, pero sobre todo han valorado la actitud del conductor: "En esta vida los conocimientos suman, pero la actitud multiplica".