Se va de vacaciones y deja el mejor mensaje de ‘fuera de la oficina’ de la historia de España

Hay respuestas automáticas funcionales. “Estaré fuera hasta el 15, gracias por tu correo”. Correctas, limpias, perfectamente olvidables. Y luego está esto. Una respuesta de fuera de la oficina que no avisa: desconcierta, descoloca y, lo más importante, entra directa al Olimpo de las vacaciones a lo españolísima. Porque lo que ha hecho una trabajadora en TikTok no es avisar de que se va. Es dejar constancia, en tono solemne y con voz de Mariano Rajoy, de que aunque no esté físicamente… está. Y con mucha más intensidad que en el día de hoy.

El vídeo lo ha publicado la usuaria @eliipariente_ y, desde el momento en que se escucha la frase, no queda ya margen para el retorno a la cordura. “Hoy estoy aquí y el día 15 a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy”. Lo mejor no es que nadie sepa exactamente qué significa. Lo mejor es que no hace falta. La frase es una cita literal de uno de los mayores hitos del surrealismo político reciente: un lapsus que Mariano Rajoy pronunció en 2023 durante un mitin en Melilla, cuando intentaba justificar por qué no iría a la toma de posesión de Juan José Imbroda. En su cabeza era espectacular. En la nuestra sigue sonando desde entonces.

Lo que en su día fue un descuido verbal ahora ha renacido como obra maestra del out of office. Con una voz en off que clava el tono rajoyano y una puesta en escena de absoluta seriedad, la escena se ha convertido en el resumen perfecto del mes de agosto: gente que está sin estar, equipos trabajando a medio gas, bandejas de entrada que se contestan entre sí y un país en modo avión pero con intensidad emocional nivel ocho.

Las reacciones no se han hecho esperar. “Ahora me da mucha más rabia que hayan terminado mis vacaciones y no haya puesto esta maravilla”, se lamenta una usuaria. “A mí me llega esa respuesta y no trabajo más por el día de la risa”, apunta otra. Y un tercero, con visión histórica, lo sentencia sin rodeos: “El mejor out of office de la historia”.

Mientras tanto, @eliipariente_ ya estará en su chiringuito, con la tranquilidad de haber hecho lo correcto: activar una respuesta automática que nadie puede borrar del inconsciente colectivo. No sabemos si volverá el 15, el 17 o en septiembre. Pero, aunque no esté físicamente, sabemos que está. Y con mucha más intensidad que en el día de hoy.