Sergio Guerra, el canario que desmonta teorías conspiranoicas y acerca el universo a más de un millón de personas

Cuando Sergio Guerra dialogaba por las noches, con tan solo ocho años, con su padre y su hermano mirando al cielo, observando las estrellas, preguntándose por el funcionamiento de esa casi infinita oscuridad y si habría vida en algún otro punto del universo no se podía imaginar lo que el futuro le tenía preparado. Tampoco cuando a los 12 años se compró una biografía de Albert Einstein y comenzaba a entender conceptos científicos relacionados con los campos de la física y de la astrofísica.

Sin embargo, ahora a sus 25 años, este canario natural de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en uno de los referentes en el mundo de la divulgación científica vinculada a estos ámbitos consiguiendo llevar esas explicaciones que daba a su familia y amigos a millones de personas con un estilo y una narración propias.

En TikTok, Guerra suma en poco más de dos años en su perfil @todoesrelativo_ 1,1 millones de seguidores y cuenta con publicaciones en las que llega a las 10 millones de reproducciones. Además, acaba de publicar su primer libro, Si las estrellas no existieran (Temas de hoy), con el que hace un viaje por el cosmos, que va desde el planeta Tierra hasta el origen del universo con el Big Bang.

En sus páginas, igual que en sus vídeos, también aprovecha para desmontar teorías conspiranoicas que tiene que leer a diario. De todo ello conversa con El HuffPost, así como de otros temas que han estado de actualidad en los últimos meses, como la amenaza que hubo a principios de año del posible impacto en 2032 del asteroide 2024YR4 en la superficie terrestre.

¿Qué buscas con el libro y a quién va dirigido?

Es un libro destinado para todo el mundo que quiera iniciarse en la astrofísica y la astronomía de manera así sencilla, pero también orientado para la gente que ve mis vídeos. Cualquier persona que le interese un poquito estos temas puede con este libro despertar esa chispa de curiosidad para que ellos mismos puedan seguir investigando o seguir aprendiendo. El objetivo no es el de enseñar astrofísica profunda, ni mucho menos, sino simplemente encender esa curiosidad para que los lectores sigan aprendiendo e investigando por ellos mismos.

Es verdad que en los últimos capítulos es donde se complica un poco más porque entras en relatividad, en la expansión del universo y son temas complejos que, al final, por mucho que se intente simplificar, siempre hay términos más complicados, pero la idea es esa de despertar esa curiosidad y que las personas por ellas mismas puedan seguir investigando. Es como una puerta de entrada.

El libro de Sergio Guerra, 'Si las estrellas no existieran'. Imagen cedida

Hablando de puertas de entrada, la caratula de tu libro tiene un recuadro recortado y debajo se ve la Tierra, ¿qué quiere decir?

Buscamos el hecho de lo que es relativo en el sentido de ver la Tierra de una manera, que la estás viendo al principio cuadrado, como si fuera plana, por así decirlo, y una vez abres y descubres la tapa ves cómo es la verdadera forma de la Tierra. Es un poco esa metáfora para explicar lo que pasa con la Tierra tras algunas conspiraciones actuales como las terraplanistas. Son esos puntos de vista y al final descubre la verdadera forma.

¿Cómo se te ocurre hacer este libro? ¿Surge como respuesta a mensajes que recibes, a ser una especie de recopilatorio de tus vídeos, etc?

Un poco ambas cosas. Sí que es verdad que en muchos de mis vídeos hablo de lo del viaje a la Luna, de la tierra plana, pero de manera sutil aprovechaba para meter esas ideas de los vídeos. Hablo de la misión Apolo y de la forma de la Tierra, y es como un punto de partida, ya que el libro ya lo tenía pensado en caminar desde la Tierra, que sería como nuestro momento actual y el inicio del libro, hasta el Big Bang, que sería el final del libro y el comienzo del universo. Con ese recorrido también menciono estas conspiraciones más famosas y las desmonto.

También has mencionado antes esos últimos capítulos que son más complicados de explicar, ¿cómo haces para simplificar la física cuántica, relatividad, etc?

Es lo más complicado es eso, relatividad y sobre todo cuando llegas al punto del Big Bang, donde empiezas a explicar el principio del universo, pero sí, la relatividad es lo más complicado. Intenté simplificar un poco lo que es la gravedad y lo titulé la curvatura del espacio para ver cómo es la gravedad realmente, que mucha gente siempre la piensa como Newton al principio, que sí que lo meto en el libro, pero la relatividad sigue siendo más compleja aún si te paras a investigar. Al final es una vez más una puerta de entrada simplificada para la relatividad, pero para que se entienda muy bien cómo es esto de la gravedad, cómo curva el espacio y cómo la gravedad no es ninguna fuerza, por así decirlo, que siempre estamos acostumbrados a escuchar eso de la fuerza de la gravedad, pero para que se entienda realmente cómo funciona, ya que es el punto de partida de la relatividad.

¿Tienes la sensación de que hasta ahora la ciencia pecaba de ser demasiado técnica o exclusiva, pero ahora, con vosotros los divulgadores y las redes sociales, se ha acercado más al público?

Sí, sobre todo antes sí que era muy así. Es verdad que después llegó Carl Sagan con el famoso Cosmos y es un referente y sí que ahí acercó mucho estos temas a muchas personas y se quedaron alucinadas con los documentales. Pero sí que en muchos casos está muy centrada para los que saben y ya está y se pierde mucho porque hay muchas personas que quizás nunca entrarían en estos temas o nunca le interesarían, pero cuando se les explica de alguna manera sencilla y se les hace sentir de que somos parte del universo y que no somos ningunos seres aislados, sino que formamos parte de la Tierra y la Tierra forma parte del universo. Esa conexión también es una manera de acercar a la gente la ciencia en general o la astronomía porque es conocernos un poquito más a nosotros mismos, ya que somos parte de todo esto.

Tu para representar planetas o galaxias utilizas comparaciones como un grano de arena en el Santiago Bernabéu.

Eso me encanta porque te hace a la idea en un momento de lo grande y de cómo son las distancias y los tamaños. Por ejemplo, un conspiranoico comentaba que en los vídeos que se ven de la NASA en la Estación Espacial no hay satélites orbitando la Tierra y luego dicen que hay miles. Esto es una prueba también de que estás ignorando algo muy básico como el tamaño de la Tierra. Yo hice un vídeo en el que hablaba de esto porque estás comparando un satélite, que los hay de metros, con el diámetro de la Tierra e hice una analogía que es como si tú estuvieras en un bosque y ves todos los mosquitos nítidos moviéndose. Es decir, es casi como que estás intentando ver un mosquito orbitando la Tierra. Están ignorando completamente los tamaños en ese tipo de cosa.

¿A ti qué te dice el perfil de científico más clásico? ¿Les gusta lo que haces?

Sí, no hay ningún problema. De hecho, hay muchos astrofísicos y físicos que hablan del papel de los divulgadores, que incluso dicen que hacen falta en el sentido de que hay físicos que quizás no explican las cosas como un divulgador porque de hecho no es su trabajo, ellos no tienen que explicar la ciencia y sí trabajar en su campo y avanzar en lo que tengan que avanzar. El papel de un divulgador, como bien dices la palabra, es divulgar y creo que la gran mayoría hoy en día de físicos y astrofísicos están contentos con los divulgadores porque muchos lo hacen de una manera increíble y acercan a cualquier persona estos temas de una manera espectacular y creo que al final es un beneficio para todos.

¿La astronomía es el campo con más teorías conspiranóicas?

El problema es que con el tema de las conspiraciones es que se ramifica por todos los campos, ese es el problema. Empiezas con que la tierra es plana y empiezas a dejar de creer y dices que la NASA te engaña y empiezas a dudar de muchas cosas. Que una persona piense que la tierra es plana, si le hace más feliz pues está bien para él, no hace daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Que esa idea de dudar cuando ya hay muchas pruebas con las que una persona puede comprobar la forma de la Tierra sin ir al espacio empieza a ramificar en otras cosas. Por ejemplo, se empieza a cuestionar cosas de medicina, se intentan métodos alternativos y eso ya sí que son cosas peligrosas. Ese es el problema de las conspiraciones, básicamente.

¿Recibes muchos comentarios de conspiranóicos?

Hay comentarios en algún vídeo, pero de hecho yo esos comentarios los aprovecho y saco una idea de vídeo para explicar ese tipo de cosas y así aprendemos todos. Está bien que alguien dude de un vídeo y diga, pues esto no me lo creo, pues de ahí tienes otro vídeo para explicarlo. Al final dudar es ciencia, dudas y se explica otra cosa, vas avanzando y no te quedas estancado. Siempre lo digo, hoy en día tenemos el móvil y toda la biblioteca y podemos mirar lo que sea y buscar información buena. La gran mayoría de la población mira vídeos en TikTok, ven un vídeo de alguien diciendo alguna teoría así y se quedan con esa idea. Yo al final lo que quiero con mis vídeos no solo es que vean mis vídeos como tal, sino como te he dicho despertar la curiosidad para que ellos mismos sigan aprendiendo.

Si ven un vídeo de alguien diciendo que la tierra es plana por esto y por esto, en el mismo móvil que estás viendo ese vídeo tienes una biblioteca en la que puedes comprobarlo y mirar la realidad. El problema es que hay gente que no hace eso y se quedan con esas ideas que no son muy correctas.

En los últimos meses con la aparición de Javi Poves en televisión se ha reabierto el terraplanismo, ¿te esperabas algo así en pleno 2025?

Sí, me han salido vídeos suyos, también con el tema de lo de Calleja, que la gente no entendió muy bien el tema de la misión. Ya se sabía que Blue Origin hace esos viajes que duran poco y había gente que se pensaba que Calleja iba a estar ahí una hora, dos o más. El problema es que no tenían la información y entonces empiezan a dudar, a especular y a decir cosas que no tienen sentido, básicamente.

Por Calleja te iba a preguntar, ¿cómo viviste esos días en los que el espacio estaba en boca de todos?

Fue una hazaña increíble y luego estaba la otra parte de la gente intentando dudar o buscar cosas raras sin explicación. Yo siempre me quedo con una frase de Albert Einstein que decía, "todos somos muy ignorantes, lo que no todos ignoramos las mismas cosas", y en este tipo de conspiraciones esa frase lo resume todo.

Muchas de estas personas que dicen este tipo de burradas están ignorando muchas cosas y mucha información que no saben y sueltan lo primero que le viene a la cabeza. Por suerte, la gran parte de la población hoy en día está informada y sabe que con un simple movimiento del móvil la información real, pero sí, con el tema de Calleja hubo mucho boom para lo bueno y también la parte esa de gente que quería aprovechar el tirón.

¿Cuál es la conspiración que más te divierte cuando la escuchas?

El tema de que no se ven las estrellas en el espacio o cuando estás en la Luna y es de ignorar algo muy obvio. No solo en las imágenes, que estás ignorando el funcionamiento de la cámara porque si tú con el móvil te sacas una foto de noche a ti mismo, enfocado, no se van a ver las estrellas, aquí en la Tierra, porque la cámara funciona así, capta luz, y tú para captar las estrellas necesitas abrir lo que es el diagrama de la cámara para que recoja mucha luz y si haces eso vas a salir sobreexpuesto en una imagen de la superficie muy blanca porque estás sobreexponiendo la imagen, pero vas a captar estrellas. En la Luna pasa lo mismo, pero aún peor, porque hay gente que piensa que como se ve el cielo oscuro, al no tener atmósfera, siempre es de noche, pero esto no es así, en la parte donde se hacen las misiones Apolo es en la parte donde está dando la luz y por eso está la superficie iluminada.

Los propios astronautas lo han dicho que en la superficie no vieron ninguna estrella porque estás en la parte día, en la parte diurna de la Luna y no vas a ver ninguna estrella por el simple hecho de que tu ojo se va a acostumbrar al reflejo de la superficie y no vas a ver ninguna estrella, pasa aquí lo mismo, que de día no ves ninguna estrella.

Mucha gente asocia el día con el cielo azul y la noche con oscuridad, pero Michael Collins, que se quedó en el módulo orbitando, sí que vio estrellas cuando pasaba por la parte de sombra de la Luna.

¿Volveremos a pisar la Luna esta década?

Yo espero que sí, pero ahora con los recortes que están sufriendo la NASA veremos a ver. Con la misión Artemis es la idea, pero hay retrasos y si se producen estos recortes a la NASA ya veremos si este década o no. Ya pasó eso, que se dejó de invertir en las misiones Apolo y se priorizaron otras cosas, así que veremos a ver ahora, pero yo confío en que sí que lleguemos.

¿Si hoy en día volvemos a la Luna, con la avanzada que está la tecnología respecto a hace 50 años, crees que se terminaría con muchas de estas teorías? Por lo menos zanjar la duda de si se pisó o no en 1969.

Exacto, eso es lo primero, que no sería la idea de la NASA hacer eso de llegar para solventar esa duda, pero se resolvería o se darían más evidencias, también para muchas otras teorías, aunque la idea de la NASA es llegar, hacer bases y luego, posteriormente, hacer los propios lanzamientos desde allí. Por ejemplo, con la Starship de Elon Musk de ir a Marte porque consumirías menos energía al tener menos gravedad, pero está todo revuelto, así que hay que esperar.

¿Si se empiezan a popularizar los viajes como los de Calleja habría que hacer dos categorías entre personas que han ido al espacio diferenciando astronautas profesionales y personas como Calleja?

Sí, creo que sí. Al final unos son, por así decirlo, turistas espaciales y los otros astronautas con una preparación de años. No tienen nada que ver, pero sí que es verdad que si vas al espacio se le dice el nombre de astronauta como tal, pero no es el punto de un astronauta como tal o como los que hacen las caminatas fuera de la estación espacial, que eso tiene una preparación muy exigente y sí que habría que diferenciarlo.

¿Irías en un viaje de Blue Origin al espacio?

Iría una vez que se hayan hecho muchos y fuera algo bastante seguro, la verdad. Ahora sí que es verdad que estamos todavía en el punto este en el que se está empezando y a mí me gusta más la teoría, pero si que es verdad que si en unos años no tienen el precio de ahora, es algo asentado y asumible pues quizás sí.

Otro tema que ha estado candente este año ha sido el asteroide que podía chocar con la tierra en 2032, ¿tuviste muchas preguntas que resolver?

Sí, hubo días de muchas preguntas. Hice algunos vídeos porque el porcentaje fue subiendo, aunque en el primero ya avisé que lo lógico era que subiera un poquito cada día para luego bajar. Lo que hacen es coger como si fuera el diámetro del paso por donde va a pasar el asteroide, pues si está dentro la Tierra en esa órbita impacta, pero a medida que van pasando los días el círculo lo van cerrando porque tienen nuevos datos y son más precisos. Entonces, el círculo se va cerrando y el diámetro que ocupa la Tierra dentro del círculo aumenta a medida que se cierra y va subiendo la probabilidad hasta que se sale del círculo y baja a casi cero, que fue lo que pasó. Entonces, esos días sí que tenía preguntas e hice vídeos para resolverlas.

Ahora unas preguntas para conocerte un poco más a ti, ¿cómo llegas a ser divulgador científico con 1,1 millones de seguidores en TikTok, nominado a premios, etc?

Esto viene de muy pequeño. Con 10 ó 9 años siempre estábamos con mi padre y mi hermano mirando las estrellas, hablando de todos estos temas y, sobre todo, el tema extraterrestre, que fue lo más que me llamaba de atención de pequeño, de si hay vida fuera. Ya con 12 año más o menos escuché el nombre de Albert Einstein y me impactó porque hablaban del más listo del mundo y entonces me dio la curiosidad de buscar información sobre él. Me compré una biografía y empecé a leer, ver cómo funciona todo y lo que intentaba explicar, hablaba de todos estos temas con mi padre y con cualquier persona, siempre estaba dando la chapa con estos temas.

Hasta que un día, hace un poco más de dos años, me dije de todo lo que decía a la gente convertirlo a nivel general y en vez de estar hablándolo con mi padre lo cuento para todos. Empecé a hacer vídeos de una manera u otra y poco a poco fue saliendo y al principio algún vídeo que otro se iba haciendo viral, aunque el crecimiento fue bastante rápido y tampoco me esperaba que iba a tener a toda esta audiencia, pero sí, fue más o menos así.

¿Qué es lo que más te molesta de tu trabajo? ¿Y lo que más te gusta?

Yo creo que son todos puntos positivos porque estás haciendo lo que te gusta, estás contando todas las cosas que contaba y lo están escuchando muchas personas. Luego es que a mí no solo es que me guste la astronomía y la astrofísica como tal, el divulgar, sino que a mí me gusta crear y que el vídeo esté un poquito más trabajado, con algo más de calidad y disfruto haciendo esto. Que hagas una cosa que te encanta hacerlo y que además sepas que lo van a ver muchas personas es una locura, la verdad.

¿Y qué te dice tu padre, te recuerda aquellas conversaciones?

Está encantado, siempre me ve por ahí y además que hablamos de cualquier noticia, siempre me dice cosas, conejos y siempre estamos hablando de todo esto.