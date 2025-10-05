Sólo Mariano Rajoy ha sido capaz de dejar a Felipe VI así: un vaso es un vaso y un clásico es un clásico

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene una lista de escenas, frases y comentarios para el recuerdo. Es uno de los pocos políticos y eso que ya no está en activo, que ha hecho reír a Felipe VI como lo ha logrado este jueves.

El exdirigente del Partido Popular participó en el Foro La Toja 2025 en una conversación que mantuvo con el expresidente de México, Ernesto Zedillo, y que moderó la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Durante un momento de la charla, Rajoy ha recordado el episodio del tapón de la botella de agua. "El año pasado yo vine aquí y entonces me pusieron una botella de agua y saqué una especie de tapón, que no lo pude sacar, y me puse hecho un... tal", ha añadido.

"Luego me enteré de que le ocurrió a mucha gente. Pero claro, aquí en Europa hay gente inteligente, porque este año en lugar de sacarnos eso, nos han puesto una chapa, que es mucho más cómodo. Se quita y se puede beber con absoluta normalidad", ha detallado.

Tras ello, ha dicho que hay "un problema de regulación y uno de gobernanza" en Europa. "Hay muchísimos asuntos que todavía se eligen por mayoría. Somos 27 y hay todo tipo de personal. Yo he estado 7 años en las instituciones europeas. Reuniones que terminaban a las 5, 6 y 7 de la mañana", ha defendido.

"Dicho esto. Ya he explicado y el presidente Zedillo lo ha hecho mejor que yo lo que tiene que hacer Europa. Pero claro, los que hemos gobernado sabemos muy bien, sobre todo cuando dejamos de hacer, lo que hay que hacer. Pero luego hacerlo no es tan fácil", ha señalado.

Tras ello, Arancha González Laya le ha recordado el episodio del tapón de la botella de agua. "Casi le iba a echar la bronca por el tema del tapón de la botella, eh", ha ironizado la exministra.

Algo que Rajoy ha aprovechado para volver a hablar de ello, provocando una carcajada tremenda de Felipe VI, que se tuvo que tapar hasta la cara. "No me pegue la bronca. He hecho un elogio de las chapas y lo otro me olvido. Yo creo que estamos hablando de más, sobre todo yo", ha explicado.