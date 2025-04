Arancha González Laya: "Los aranceles son una declaración unilateral de guerra comercial por parte de EEUU"

Arancha González Laya (Tolosa, 1969), exministra de Asuntos Exteriores y decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, es muy crítica con la política comercial de la nueva Administración de Estados Unidos y considera los aranceles "una declaración unilateral de guerra hacia el resto del mundo en el apartado comercial".

Defiende que las medidas de la Casa Blanca suponen "romper con 80 años de sistema comercial internacional" y hace hincapié en que el posible cambio de paradigma dependerá de "lo que hagan los países que representan el 85% de las importaciones restantes".

La exministra de Asuntos Exteriores cree que solo hay dos alternativas para Europa: "o construimos más autonomía estratégica europea o nos convertiremos en vasallos de EEUU o de Rusia".

¿Qué opinión tiene de los aranceles de Trump? ¿Hay riesgo de que se conviertan en moneda de cambio?

Los aranceles son una declaración unilateral de guerra comercial por parte de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Usan una metodología extremadamente rudimentaria que no refleja para nada una supuesta competencia desleal hacia ellos, con numerosos errores. Supone romper con 80 años de sistema comercial internacional. Se rompen los tres grandes principios que constituyen el consenso del sistema comercial: que los aranceles se fijan de manera negociada, que se sigue el principio de la no discriminación y que tratan de manera especial a los países que son más ricos.

¿Nos encontramos ante un cambio de paradigma en el comercio mundial?

EEUU representa alrededor del 15% de las importaciones de todo el mundo, todo dependerá de lo que haga el 85% de las importaciones restantes. Por eso, aquí importa mucho qué haga la Unión Europea y China, porque son los dos grandes mercados en volumen de importación que no tienen en ningún interés en arrasar con el sistema de comercio internacional. No quieren volver a un sistema donde la regla es el poder. Entienden que, a medio y largo plazo, una relación económica basada sobre el poder es insostenible.

La pandemia, la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y, ahora, los aranceles de Trump. ¿Estamos cerca de una policrisis?

Estamos viviendo en una policrisis. Tenemos a la vez una crisis climática, una crisis de multiplicación de conflictos bélicos en el mundo y, ahora, además, tenemos una crisis de gobernanza en el comercio internacional. Y, probablemente, tengamos una crisis económica. Al paso que vamos y la manera en la que están reaccionando los mercados internacionales, nos acercamos a una crisis económica de carácter global.

Todos los ojos están en la Casa Blanca, pero aquí muchos estamos atentos a la respuesta de Europa. ¿Cómo puede actuar Bruselas?

Hay que tener en cuenta que la política comercial en Europa es una. Lo es desde el Tratado de Roma, quizá por la lección del caos que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos entendemos que es mejor una política comunitaria, la que acuerdan los estados miembros. La manera de responder debe tener tres ingredientes: la unidad nos ha ayudado mucho y creo que esta es la única buena noticia, haber tratado a todos los estados miembros de la misma manera. Cuando uno mira la lista de aranceles de EEUU, no hay amigos. Segundo, firmeza. Significa que no titubeemos. Estamos ante una política de matonismo y solo entiende un lenguaje que es el de la proyección de fuerza, aunque abramos la puerta a negociar. El tercero es la formación de alianzas con países terceros. Lo que se trata es ver lo que ocurre con el 85% del comercio internacional y las alianzas van a ser fundamentales para demostrar que hay otra vía.

Pero también hay expertos que reclaman a Bruselas que conviertan el momento en una oportunidad para ir de la mano, precisamente, con China o con los BRICS. ¿Puede ser una de las vías a seguir?

A una economía abierta como la europea le interesa el mayor número de alianzas posibles. Esa también es una manera de establecer las reglas del juego que den estabilidad. Por eso es muy importante que ratifiquemos el acuerdo entre la UE y Mercosur, que avancemos en las negociaciones en curso con Tailandia, Filipinas. Son nuevos mercados y nuevas oportunidades para nuestros exportadores y para los suyos.

En este capítulo de alianzas, quizá ha llegado el momento de ser audaz e iniciar un diálogo los países CPTPP (Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico). Hay una posibilidad de construir una alianza con un espacio. Quizá tengamos que invertir en ese espacio más esfuerzos porque puede ser un lugar para mostrar esta idea de que hay otro modelo y otra manera.

China ya ha respondido anunciando que aplicará los mismos aranceles a EEUU. De seguir así y con Europa en el medio, ¿cree que seríamos los más perjudicados en la guerra comercial?

Creo que en la duda sobre cómo responde el 85% a las medidas de Trump, una de las cuestiones fundamentales es qué van a hacer estos países. ¿Se van a hacer la guerra entre ellos? ¿Vamos a inundar los mercados de unos y otros o vamos a mantenerlos abiertos sin buscar la competencia desleal? En eso va una respuesta responsable por parte de los demás. Podemos mostrar que hay otra vía.

En una situación comercial como la que se prevé, España también se puede ver afectada. ¿Cómo cree que se hará notar? ¿Puede ser uno de los mayores retos económicos y comerciales a los que nos enfrentamos en democracia?

Está claro que el impacto en Europa no se puede medir en términos nacionales. Somos un mercado único. Un arancel sobre un automóvil no podemos mirarlo sobre la construcción de un país. Por eso, es muy importante la respuesta conjunta de la UE. El impacto no es solamente sobre la exportación del producto del que se trate, sino de esos servicios. Si tomamos un vehículo, hay que pensar en todos los concesionarios, los sistemas de diseño, la financiación... No es solo el producto, son todos los servicios alrededor de él. Por eso me parece muy inteligente la respuesta del Gobierno español, de dar una señal de apoyo a los sectores exportadores españoles, que es a la vez una manera de decirles de que va a haber una red de seguridad y una forma de calmar el mercado.

¿Cree que Trump podría terminar rectificando?

Es más propio de un vendedor de pisos y apartamentos que de un negociador comercial. Supone desconocer cómo funciona el comercio internacional. Supone, quizá, exagerar el supuesto poder de Estados Unidos. Pongo varios ejemplos. En esta lista que ha puesto EEUU, hay decenas de países que no tienen con qué negociar con ellos, porque exportan, pero no importan. No lo hacen porque no tienen poder adquisitivo para comprar productos estadounidenses. Lesoto le vende diamantes a EEUU. Lesoto es uno de los países más pobres del mundo. No tiene con qué comprar productos de EEUU. Esto de la lógica de la negociación es ridícula. Piensan que uno puede comprar con concesiones comerciales cosas como Groenlandia, la fiscalidad de los estados miembros de la UE. Hay una concepción un poquito exagerada de cuál es el poder de EEUU a través de estos aranceles. Pero también subestima el hartazgo de muchos países, como China y la UE, a tratar con este estilo mafioso. La respuesta es decirle, 'si este es el estilo, esta es la respuesta'.

¿En qué lugar pueden quedar las relaciones entre EEUU y Europa?

Para la UE, EEUU ha sido un aliado con quien ha construido el sistema internacional, en las negociaciones comerciales, siempre hemos sido capaces de llegar a acuerdos e impulsar reglas internacionales. Hemos construido un sistema de seguridad de Defensa. Pero está claro que tenemos en frente a una Administración de EEUU que toma medidas que muestran que quiere que la UE no tenga éxito y no prospere. Es un cambio radical. Además, se ve amenazada la integridad territorial de la UE, con el cuestionamiento sobre Groenlandia. Está dispuesto a llegar acuerdos con Rusia a expensas de Ucrania. Nos tiene que hacer reflexionar y entender que para nosotros hay dos alternativas: construimos más autonomía estratégica europea o nos convertiremos en vasallos de EEUU o de Rusia. Pero no hay más alternativas que esas dos.