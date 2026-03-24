La inapelable respuesta de Pilar Alegría a Jorge Azcón tras compararla físicamente con María Jesús Montero: "Jorge Torrente"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón ha protagonizado un momento polémico este martes al referirse a la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

Durante un coloquio, Azcón ha asegurado que su ex rival para la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero y que a la andaluza se le "pondrá mucho peor cara".

De esta forma ha querido deslizar que la candidata andaluza por el PSOE obtendrá un peor resultado electoral que la exministra de Educación. Sin embargo, sus palabras han estado muy lejos de ser las más acertadas.

El PSOE también responde

Pilar Alegría ha visto la comparación que ha hecho Azcón, y no ha dudado en responderle. Para ello, ha tirado de un personaje del cine español que está de actualidad: Torrente. La ex ministra de Educación se ha referido al presidente de Aragón en funciones como "Jorge Torrente".

"El que quiere ser presidente", ha añadido después, haciendo un guiño a la última entrega de la saga creada por Santiago Segura, Torrente presidente. A su mensaje en X se ha sumado el de su partido, que también ha respondido a Azcón.

"Él mismo se retrata. Da vergüenza escuchar estos comentarios de quien aspira a ser presidente", ha afirmado el PSOE desde su cuenta oficial de X. De esta forma, además, los socialistas trasladan su apoyo a Pilar Alegría.

Aspirante a presidente... de la mano de Vox

Cabe recordar que Jorge Azcón aspira a repetir como presidente de Aragón después de que el PP ganara las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. No obstante, perdió dos escaños respecto a los anteriores comicios.

No obstante, el PP depende de Vox para repetir al frente del gobierno de Aragón. El PSOE, por su parte, ejercerá como principal partido en la oposición tras igualar su peor resultado histórico (pasó de 23 a 18 escaños) y sumó alrededor de 38.000 votos.