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Sonsoles Ónega resume con una potente frase delante de Almeida lo que pasa en Madrid con la vivienda
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Sonsoles Ónega resume con una potente frase delante de Almeida lo que pasa en Madrid con la vivienda

La periodista de Antena 3 ha leído el pregón que da inicio a las fiestas de San Isidro en Madrid. 

Alfredo Pascual
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La periodista Sonsoles Ónega, encargada del pregón de las Fiestas de San Isidro, este jueves en Madrid.
La periodista Sonsoles Ónega, encargada del pregón de las Fiestas de San Isidro, este jueves en Madrid.EFE

La escritora y presentadora de televisión en Antena 3 Sonsoles Ónega ha dado este jueves el pregón de las Fiestas de San Isidro de Madrid desde el balcón de la Plaza de la Villa de la capital y un momento de su intervención ha generado decenas de comentarios y ha provocado mucho runrún.

Acompañada del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, la periodista y conductora de Y ahora Sonsoles ha denunciado la situación de la vivienda, ya que está dejando a miles de personas sin posibilidad de independizarse o complicando mucho el encontrar un alquiler que no se lleve buena parte de los salarios. 

"Dejadme también que me haga eco del quejido de Madrid. Se queja y con razón de que no sana la herida de la vivienda. A mí me duele, como a todos, que haya que ser buitre y no paloma para poder vivir aquí", ha afirmado.

Además, también ha querido "agradecer mucho" a Almeida que "haya entregado 116 pisos del Cañaveral". "116 llaves que son 116 vidas que se ponen en marcha", ha asegurado la comunicadora. 

La periodista ha recibido por un lado aplausos de muchos, que le han reconocido que haga esta denuncia en un acto como la lectura del pregón, pero también le han recriminado que no haya puesto nombre y apellidos de los que están detrás de la escala de precios. 

El cambio en los barrios

Ónega también ha querido contar el otro problema que está encontrándose en los barrios de Madrid y que es el cambio que está habiendo con la pérdida de los negocios de toda la vida por los nuevos establecimientos. 

"Dejadme confesar la otra herida íntima de la que no encuentro vendaje, que es la herida de la modernidad. Nos arañan los cierres de librería, de los pequeños comercios y nos duelen los barrios, que se van vaciando del paisanaje de toda la vida y lo compensan, que también es justo reconocerlo, los que vienen, los que emprenden y apuestan por Madrid", ha subrayado la periodista. 

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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