El diario más vendido de Alemania resume el partido de España con un titular que va a traer cola

Jarra de agua fría —o helada— a España tras empatar contra Cabo Verde (0-0) en su primer partido de la fase de grupos del Mundial de 2026. España las tuvo de todos los colores, con algún que otro disparo al travesaño y una actuación brutal del arquero Vozinha, que pasará a la historia tras conseguir una portería a cero en el debut mundialista de su selección.

Las reacciones al empate de la selección española no han tardado en llegar. No solo las redes sociales como X se han llenado de comentarios criticando el sorprendente y flojo partido de España ante una selección que se consideraba "asequible", sino que hasta los propios medios de comunicación extranjeros se han hecho eco de ellas.

Si ha habido uno que va a dar que hablar, ese va a ser Bild, el periódico más vendido de Alemania, que ha querido resumir el empate a cero con una frase que va a resonar por toda España: "Un grupo de islas avergüenza a España".

"¡Un comienzo desastroso!"

El citado diario, que fue fundado en 1952 por Axel Springer, ha criticado duramente el inicio del Mundial de España: "¡Un comienzo desastroso! España sufre una humillante derrota en su primer partido del Mundial. España no encuentra la manera de superar al archipiélago africano, ¡ni siquiera su superestrella Yamal!".

"La sorpresa fue total", señalan, como ha sido para los aficionados españoles que han seguido el partido y que han dejado su reacción en redes sociales. Antes del partido, según Bild, muchos pensaban que, tras ver la contundente goleada de Alemania a Curazao (7-1), este podría ser incluso el primer partido con una diferencia "de dos dígitos", pero ha sido "todo lo contrario".

"Necesita mejorar notablemente"

Para el articulista René Walther, España, sin sus dos superestrellas —Yamal y Nico Williams, que no entraron hasta el último tercio del partido—, se mostró "extremadamente inofensiva". La señal más clara fue que no consiguió su primer disparo a puerta hasta el minuto 15 y la "ocasión clara" no llegó hasta el minuto 39.

Remata advirtiendo de que hay algo que es seguro: "España necesita mejorar notablemente": "Los campeones de Europa deberán mostrar una faceta diferente".