Soy esa "una de cada 10 dentistas" que NO recomienda estas pastas de dientes

La dentista y creadora de contenido en la cuenta de TikTok @clinicajanirasanchez ha subido un vídeo comentando cuáles son las pastas de dientes que como experta no recomienda utilizar.

"Soy uno de cada diez dentistas que no recomienda esto", ha comenzado exponiendo la odontóloga en el vídeo, justo antes de empezar a descartar algunas de las principales pastas de dientes que se pueden encontrar en casi todos los supermercados.

"¿Pasta sin flúor? No. Además, carbón activo: muy erosivo", ha comentado la creadora de contenido en el vídeo, haciendo referencia a una pasta de dientes ecológica de la marca Happy Bio.

"No, no. Muy abrasiva", ha subrayado, enseñando esta vez el envase de la pasta de dientes "Max White", de la marca Colgate. "No, estropea el esmalte", ha asegurado, refiriéndose en esta ocasión al dentífrico "Protección 24 horas" de la marca Oral B.

Además, también ha suspendido otras pastas de dientes de las marcas Oral B y Colgate. Y tampoco ha ido mejor para algunas marcas blancas, ya que la experta tampoco ha recomendado el producto "Xtra White" ni el "Charbon" de la marca Soft de Carrefour.

Por último, la creadora de contenido ha concluido el vídeo haciendo referencia a la pasta de dientes "Anti-manchas" de la marca Dentivit: "No, te quita las manchas y el esmalte también".

"Si dices las que son buenas, terminas antes"; "¿Me lavo con caca entonces?"; "Mejor digan cuáles sí y ya"; "¿Entonces con q me labo los dientes? ¿Con jabón de las manos?", han comentado algunos usuarios.