Su madre le regaña por ir así vestida y la respuesta de la hija (con fotos incluidas) no tiene contrarréplica

La tuitera @ccrystaldoll ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una captura de pantalla de la respuesta que le ha dado a su madre después de que ésta le regañase por ponerse tops cortos.

"Mi mamá llamó a las tres de mis tías para hablar mal de mí porque me puse un crop top QUE ME COMPRÓ ELLA así que tuve que recordarle quién era", ha publicado la usuaria, justo antes de adjuntar la fotografía.

En concreto, en la captura de pantalla se puede ver una conversación por WhatsApp con su madre donde la hija le manda fotografías antiguas donde se ve a su progenitora usando diferentes tops cortos.

Además, tras mandarle las imágenes la niña ha coronado con un comentario que se lleva la palma y deja a la madre sin contrarréplica: "Tú no pensabas que estaba mal ponerse esas blusitas en ese tiempo puedo ver".

Esta contradicción entre lo que la madre hacía de joven y lo que le pide a su hija que no haga ha causado un gran revuelo entre los usuarios de la red social, haciendo que el tuit supere ya las 574.2000 visualizaciones y los 32.000 'me gustas'.

De hecho, esta publicación viral ha despertado un debate sobre las razones del comportamiento de la madre con opiniones para todos los gustos, con usuarios que han defendido a la progenitora y otros que la han criticado.

"Otra posibilidad es que tu mamá haya vivido cosas que quiere ahorrarte pero no sabe cómo comunicártelo así que prefiere intentar prohibir o censurar…"; "Odio que las madres se quieran hacer las santas y demonizar a sus hijas por cosas que ellas hicieron de jóvenes", han comentado algunos internautas.

Además, esta historia ha dado pie a que algunas usuarias de la red social compartan experiencias similares, y a comprobar que a veces la relación entre las madres y las hijas adolescentes es un tema complicado.

"Una vez vinieron las amigas de la adolescencia de mi mamá a casa y me preguntaron: '¿Tu mamá te dice algo por usar faldas cortitas?'. Y yo: Síii. Y me sueltan: 'Pues ella no iba a ningún lado sin su minifalda así que no te dejes'", ha contado una tuitera.

"Mi mamá el otro día diciéndome que no me juntara amorosamente con nadie del trabajo PERO ELLA SE CONOCIÓ con mi papá en un trabajo, tuvieron dos hijas y llevan ya 30 años de casados???", ha comentado otra usuaria entre risas.