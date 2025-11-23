Ana Marina, joven española de limpiadora en Suiza: "Gano más que un ingeniero en España, esto es lo que gano por horas de trabajo"

En un momento en el que vivir dignamente con un salario español se ha convertido en un desafío para muchos jóvenes, las historias de quienes prueban suerte en otros países suelen generar un enorme impacto. Una de las más comentadas en redes en los últimos días es la de Ana Marina Lasso, una catalana que trabaja como limpiadora en Suiza y que ha logrado poner cifras concretas a una realidad que, para muchos, resulta difícil de imaginar.

Su testimonio se hizo viral en TikTok cuando afirmó: “Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”. La comparación, contundente y provocadora, despertó miles de reacciones. Y es que Ana explica que cobra 28 francos suizos la hora, lo que se traduce en unos 30 euros. “Por ejemplo, hoy he limpiado una casa durante cuatro horas y me han pagado 112 francos”, comenta. Es decir, cerca de 120 euros por una sola mañana de trabajo.

Lejos de tratarse de un empleo improvisado o informal, Ana trabaja contratada a través de Helpling, una empresa especializada en limpieza doméstica. Señala que quienes llegan a Suiza sin dominar el alemán suelen iniciarse en sectores como la hostelería, la construcción o la propia limpieza, un trabajo que, en su caso, valora muy positivamente. “Me pongo mi podcast, mi música, y limpio tranquila una casa preciosa”, afirma. Añade que, dentro de este ámbito, existen diferentes funciones (limpieza de tiendas, de fábricas o de viviendas particulares), pero que ella ha encontrado su sitio en el sector doméstico.

El eco de su caso aumenta al compararlo con España: según datos citados por Talent24h, un ingeniero español cobra de media 15,38 euros por hora, prácticamente la mitad de lo que percibe Ana limpiando. Esta brecha salarial explica por qué tantos jóvenes han empezado a plantearse emigrar a países como Suiza, donde el sueldo en trabajos no cualificados puede superar ampliamente el de profesiones universitarias en España.

El coste de vida suizo, eso sí, es más alto, pero incluso con ese factor, Ana asegura alcanzar un ahorro mensual de 1.505 francos suizos (unos 1.619 euros). “Me gusta limpiar, y para mí no es un trabajo difícil”, afirma, animando a quien esté pensando en marcharse a intentarlo y enviar currículums.

Su vídeo supera ya las 700.000 visualizaciones y ha generado debate sobre condiciones laborales, salarios europeos y el creciente número de españoles que, aun sin dominar idiomas, logran en Suiza una estabilidad que en su propio país no encuentran.