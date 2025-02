Sube la contestación de su casera a cambiar el colchón de su cama y estalla la indignación

El tuitero Mario (@dramario_) ha contado a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, la contestación que le ha dado su casera cuando le ha pedido cambiar el colchón de su cama.

"Le he pedido a mi casera que me deje cambiar el colchón de la cama porque mi espalda no puede más. Me ha dicho: '¡Sin problema! ¡Con lo que ahorras con el alquiler que pagas, te puedes comprar uno! Que podría estar cobrándote 1200 euros y SOLO pagas 800", ha relatado el usuario.

"Subo la apuesta: el colchón, que para ella está 'comprado hace poco', tiene casi 10 años y ha pasado por varios inquilinos. No lo compró ella, sino que un inquilino lo dejó ahí al dejar el piso", ha explicado el tuitero.

"Me ha pedido que se lo guarde, que ella lo sigue viendo bien", ha comentado Mario completamente estufefacto e indignado en su tuit, el cual ha superado ya las 432.000 visualizaciones y los 10.000 me gustas.

"Aclaración ante la duda: el colchón es para mí. Lo único que quería es que se llevase el suyo, lo guardase o lo tirase… pero poner yo uno mío y no compartido por ocho inquilinos anteriores", ha puntualizado el tuitero.

"Con esa actitud, si pudiera, ya lo estaría cobrando"; "Me dijeron lo mismo cuando renové: 'tendrías que dar gracias que podríamos cobrarte 300-400 más fácil'. Tuputamadre, pensé yo", han comentado algunos tuiteros, compartiendo la misma indignación.

"Menuda poca vergüenza tiene la gente... Y empatía cero"; "Haberle contestado que tiene suerte que le pagas, que si no te echa en dos años"; "A ver si vamos a tener el mismo casero. SIEMPRE con la misma cantinela", han añadido otros.