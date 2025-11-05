Sydney Sweeney utiliza una sola palabra para referirse al apoyo de Trump a su polémico anuncio de vaqueros

Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos. A todos nos quedó claro desde este verano, cuando la actriz fue el rostro de una polémica campaña de la marca de pantalones American Eagle. Polémica, cabe recordar, porque el anuncio jugaba con jeans, que pronunciado bien se parece bastante a gens (genes), lo que se entendió en algunos sectores como una campaña supremacista blanca y hasta eugenesia.

El escándalo fue inmediato y máxime cuando se supo de la simpatía republicana de Sydney Sweeney. Un caramelito —lo de su voto— para que Donald Trump se metiera en la cuestión. El presidente de EEUU quiso mostrarle su apoyo y, aunque parecía no saber muy bien de quién se trataba. "¿Es republicana registrada? Oh. ¡Ahora me encanta su anuncio!", expuso entonces Trump.

Han pasado unos meses. Y cuando parecía alejada la polémica de los jeans de la actriz de Euphoria o Madame Web, unas palabras suyas han reabierto la cuestión. En una entrevista para la revista GQ, Sweeney ha querido alejar cualquier fuego, tanto por el anuncio como por el apoyo de Trump.

"Hice un anuncio de vaqueros. La reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los vaqueros. Solo llevo vaqueros. Literalmente, todos los días de mi vida voy en vaqueros y camiseta", comienza explicando Sweeney a la pregunta de los periodistas.

Algo más concisa fue sobre el respaldo de Trump y de J. D. Vance. Sin querer añadir más, limitó a respuesta a calificar como "surrealista" el hecho de que el presidente y el vicepresidente de EEUU le respaldaran públicamente.

En pleno rodaje, Sweeney asegura que apenas tenía tiempo para seguir el follón. "Estoy grabando Euphoria, así que trabajo jornadas de 16 horas y no suelo llevar el teléfono al plató; trabajo, luego me voy a casa y duermo. Así que no vi mucho de eso", continúa en las páginas de GQ.

Sobre los rumores de si la empresa disparó o hundió sus cifras por las acusaciones de supremacismo asegura que "nada de eso era cierto". "Todo era inventado, pero nadie podía decir nada porque [la empresa] estaba guardando un tiempo de silencio. Así que todo eran solo rumores". "Y como al final sabía para qué era ese anuncio, y eran unos vaqueros estupendos, no me afectó en absoluto", ha rematado al respecto.

Superado ese 'tiempo de silencio', la propia empresa de vaqueros, American Eagle, publicó un comunicado para reafirmar que se trataba de eso, de vaqueros. "Seguiremos celebrando cómo todo el mundo lleva sus vaqueros AE con confianza, a su manera. Los vaqueros geniales le quedan bien a todo el mundo", exponía la empresa.