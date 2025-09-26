Talavero se va de Cariño y deja las cosas claras: "No es justo llamarlo 'decisión propia'"

Lo hemos visto en todos los géneros: indie, rock, pop… Las separaciones en los grupos musicales son algo casi inevitable; pero pese a ser conscientes de eso, no deja de ser algo dramático que da pie a miles de polémicas, teorías y, sobre todo, muchos memes.

Muchas veces no importa si la salida se justifica con un elegante "motivos personales" o con el clásico "diferencias creativas": los fans ya están sacando sus propias conclusiones. Y, mientras algunos lloran la situación, otros apuestan por reírse del drama con gifs, bromas y teorías conspianoicas que convierten cada ruptura en un espectáculo paralelo.

Esto es lo que no ha parado de verse en redes sociales desde el conflictivo anuncio de que la cantante y vocalista de la banda musical Cariño, María Talaverano, deja el grupo.

"Hola, escribimos este mensaje porque entendemos que hay algunas dudas sobre Cariño. Queremos contaros que María no forma parte del proyecto desde mayo", comunicaba el grupo a través de su redes sociales.

"Ha sido una decisión personal suya así que os pedimos entendimiento, paciencia y respeto. Por nuestra parte solo aclarar que cariño no acaba, seguimos tocando y haciendo música. Y aquí seguiremos. Os queremos", concluía el grupo el comunicado oficial.

Un comunicado que, lejos de apagar la polémica, ha hecho que todo salte por los aires. Y el motivo de esto ha sido la hostil contestación que ha dado Talavero de forma pública: "Entendimiento, paciencia y respeto para quién, perdón", ha manifestado la ya exvocalista del grupo a través de su cuenta de X (@lavalverdina).

"No tengo fuerza para conflictos. Quiero paz y ser feliz, pero por respeto a mí quiero puntualizar que no es justo llamarlo "decisión propia". Eso implica que es solo responsabilidad mía. Este comunicado es unilateral y no tuve oportunidad de dar mi opinión. Gracias por entender", ha añadido la cantante.

Un drama que los fans del grupo han optado por tomarse con filosofía, apostando por la comedia: "Las cariño a hostias… hoy las totebags ondean a media asta"; "Ahora que las Cariño pasan de ser tres a ser dos, lo lógico sería que se cambiasen el nombre a Cari"; "El grupo anteriormente conocido como Cariño pasa a llamarse Inquina", han bromeado.

"Quiero pedir respeto hacia la situación que estamos viviendo las personas queer nuestra girlband de confianza no solo se separa, sino que 'cariño' es lo menos que se tienen. Pido por favor que respeten el luto", comentaba otra usuaria, en tono divertido.

"Entonces resumen de noticias indies: Las Cariño ahora son las Broncas y las Shego son las Shegon't. ¿Algo más? ¿Les apatece separarse también a Ginebras? ¿No le apetece a Surma irse de Niña Polaca para rematar la semana? Macho no se puede ser indie en este país", ha bromeado otro tuitero.