Tellado duda de la actuación del Gobierno en los incendios y Javier Aroca lo finiquita leyendo en directo un artículo de la Ley de Montes

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha arremetido contra el "Gobierno de la inoperancia" del presidente Pedro Sánchez, durante el acto político celebrado en San Sebastián.

"Tenemos un Gobierno que sobra en una España que ya no lo aguanta más, España sufre a diario las consecuencias de tener un Gobierno hundido y todavía tenemos que oír decir que la responsabilidad no es suya. Si nunca nada es culpa suya, ¿para qué demonios sirven?", ha expresado Tellado en su intervención. También estaban presentes el presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, y la presidenta en Gipuzkoa, Muriel Larrea.

El antropólogo Javier Aroca ha intervenido en Malas Lenguas, programa de La 1, y ha contestado directamente a las palabras de Tellado: "Es un político suicida, desde el punto de vista constitucional. Ir ni más ni menos que al País Vasco a defender la centralización del Gobierno y que este sea el que asuma todas las competencias...".

"Desde el punto de vista política y electoral es suicida, pero ya veremos los resultados del PP en el País Vasco", ha añadido Aroca. Inmediatamente después ha querido leer uno de los artículos de la Ley de Montes, el 48, para dejarle claro a Tellado el tema de las competencias.

Este artículo comprende una "planificación para la prevención y defensa ante el riesgo de incendios". "Las comunidades autónomas tienen que presentar un plan anual de prevención para la totalidad del año y del territorio de manera continua", ha leído el antropólogo.

"Ya sabemos cómo es España"

Siguiendo la línea, aun sin mencionar a Tellado directamente, ha estirado el chicle hablando de la formación para comprender "algunas cosas". "Ya sabemos cómo es España... Es plural incluso en su formación, no todos tienen formación suficiente para comprender algunas cosas, sobre todo cuando hay políticos, malévolos que se dedican a confundir a la gente", ha defendido.