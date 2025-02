Teresa Rodríguez cuenta lo que ha hecho en clase con sus alumnos para hacer esta reivindicación

La coportavoz de Adelante Andalucía y profesora de instituto, Teresa Rodríguez, ha contado lo que ha hecho en clase con sus alumnos y ha defendido las coplas del Carnaval de Cádiz y todo lo que representa.

"Las coplas del Carnaval de Cádiz no son un arte menor. No son 'las chirigotas esas de Cádizzz' que no merecen más miramiento que la anécdota", ha comenzado diciendo Rodríguez.

Tras estas palabras, ha descrito lo que han hecho en clase de literatura: "Hemos hablado del 'pellizco' en el pasodoble y hasta un chico ucraniano y una chica paquistaní han sabido identificar el trío de 'Con permiso buenas tardes' sin haber escuchado antes coplas de Carnaval en toda su vida".

"No señores, esto no es solo un rollo localista y folklórico, ha sofisticado brutalmente su manera de perseguir y conseguir generar una emoción absolutamente universal", ha reivindicado.

"Modalidades, géneros literarios, tipos de copla, el trío, 'el Pillo', María la Yerbabuena, retórica carnavalesca... He recuperado la ilusión por dar clases de literatura en los primeros cursos de secundaria", ha rematado la coportavoz de Adelante Andalucía.