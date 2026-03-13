19 drones rusos sobrevolaron Polonia durante 7 horas en septiembre y nadie los derribó hasta que llegaron los F-16: ahora Varsovia construye ahora el mayor escudo antidron de Europa

Un dron ruso yace en un campo tras caer en la aldea de Czosnowka, al este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025

Desde que hace más de cuatro años Rusia decidiera iniciar la invasión militar de Ucrania, Polonia se ha afanado en reforzar sus capacidades militares ante la posibilidad de poder ser atacada por el país presidido por Vladímir Putin.

De hecho, en septiembre de 2025, Moscú dio un paso más en sus movimientos intimidatorios contra Europa y violó de forma reiterada el espacio aéreo polaco con la utilización de vehículos no tripulados.

En concreto, fueron 19 los drones rusos que sobrepasaron la frontera entre Ucrania y Polonia. Los mismos permanecieron en el espacio aéreo polaco durante más de siete horas y fueron finalmente derribados por aviones F-16 y F-35 polacos y neerlandeses.

El incidente provocó una situación de caos en Polonia. Su principal aeropuerto, el de Varsovia, fue cerrado y las autoridades pidieron a los residentes del este del país que permanecieran en sus domicilios por motivos de seguridad.

Esa acción rusa ha hecho que Polonia haya priorizado el fortalecimiento de la defensa de sus cielos impulsando la construcción de un escudo antidrones de última generación que protegerá el flanco oriental de la OTAN.

En ese sentido, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha subrayado que se trata de "un momento histórico", una afirmación ante la que ha añadido que "nunca utilizo esta expresión a la ligera, pero hoy estamos asistiendo realmente a un avance decisivo en lo que respecta a la defensa eficaz de las fronteras polacas, europeas y orientales de la OTAN".

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Die Welt, el escudo ha sido bautizado como SAN (siglas polacas de 'sistema antidrones') y su coste se estima en 3.000 millones de euros.

"Polonia lleva años invirtiendo intensamente en defensa aérea"

El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, ha destacado que aunque la defensa frente a los drones se ha vuelto una prioridad para el país ante lo ocurrido el pasado mes de septiembre, "lo cierto es que Polonia lleva años invirtiendo intensamente en defensa aérea".

Tomczyk ha asegurado que Polonia es consciente de lo importante que los cielos del país estén libres de amenazas y ha resaltado que "si Ucrania pudiera volver atrás en el tiempo, habría invertido mucho más en defensa aérea, a todos los niveles".