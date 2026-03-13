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Andrea Petrelli, experta en estrategia gastronómica: "Hoy se prefiere ser rentable antes que original; por eso las cartas son cada vez más parecidas"
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Andrea Petrelli, experta en estrategia gastronómica: "Hoy se prefiere ser rentable antes que original; por eso las cartas son cada vez más parecidas"

"Cada vez más sitios están jugando a lo seguro. Ya no buscan ser ese restaurante al que tú vas por su comida especial", ha asegurado.

Rafael Gómez
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Platos, vasos y cubiertos sobre la mesa de un restauranteGetty Images

La rentabilidad por encima de la originalidad. Ese es el diagnóstico que Andrea Petrelli, experta en estrategia gastronómica y creadora de contenido, ha realizado acerca de la situación del sector de la restauración en España.

En un vídeo publicado en su cuenta en la red social Instagram (@petrellii) la especialista ha asegurado que "cada vez más restaurantes sirven la misma comida (…) Cambias de barrio e incluso cambias de ciudad y es como si siguieras sentado en el mismo restaurante".

Petrelli ha señalado que esa percepción de que la mayoría de restaurante son similares "es el resultado de una estandarización de la carta, que es cuando un restaurante deja de tener su visión gastronómica única y empieza a tener la visión estándar que funciona en todas partes, con platos que la gente reconoce, son fáciles de preparar y salen rentables".

"No está pasando por casualidad, está explotando ahora porque el contexto ha cambiado. Cada vez cuesta más encontrar gente en hostelería, las cosas están más caras y los márgenes están cada vez más justos", ha destacado la experta en estrategia gastronómica.

"Muchos restaurantes no pueden competir por ser los más originales, compiten por no cerrar"

En consecuencia, según la creadora de contenido, "muchos restaurantes no pueden competir por ser los más originales, compiten por no cerrar. Y en ese contexto lo rentable gana, por eso ves el mismo menú en todas partes".

"Cada vez más sitios están jugando a lo seguro. Ya no buscan ser ese restaurante al que tú vas por su comida especial sino ser un sitio en el que se está bien y nadie se queja", ha añadido Andrea Petrelli.

En ese sentido, la especialista ha lamentado que "cuando todo es correcto, nada es memorable. Por eso muchos sitios están intentando diferenciarse con la decoración, porque en cuanto a la comida nos están sirviendo todos lo mismo".

Por lo tanto, Petrelli ha indicado que lo que ocurre cuando comes en un establecimiento es que "no te acuerdas del restaurante, porque podría haber sido cualquier otro".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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