Andrea Petrelli, experta en estrategia gastronómica: "Hoy se prefiere ser rentable antes que original; por eso las cartas son cada vez más parecidas"

La rentabilidad por encima de la originalidad. Ese es el diagnóstico que Andrea Petrelli, experta en estrategia gastronómica y creadora de contenido, ha realizado acerca de la situación del sector de la restauración en España.

En un vídeo publicado en su cuenta en la red social Instagram (@petrellii) la especialista ha asegurado que "cada vez más restaurantes sirven la misma comida (…) Cambias de barrio e incluso cambias de ciudad y es como si siguieras sentado en el mismo restaurante".

Petrelli ha señalado que esa percepción de que la mayoría de restaurante son similares "es el resultado de una estandarización de la carta, que es cuando un restaurante deja de tener su visión gastronómica única y empieza a tener la visión estándar que funciona en todas partes, con platos que la gente reconoce, son fáciles de preparar y salen rentables".

"No está pasando por casualidad, está explotando ahora porque el contexto ha cambiado. Cada vez cuesta más encontrar gente en hostelería, las cosas están más caras y los márgenes están cada vez más justos", ha destacado la experta en estrategia gastronómica.

"Muchos restaurantes no pueden competir por ser los más originales, compiten por no cerrar"

En consecuencia, según la creadora de contenido, "muchos restaurantes no pueden competir por ser los más originales, compiten por no cerrar. Y en ese contexto lo rentable gana, por eso ves el mismo menú en todas partes".

"Cada vez más sitios están jugando a lo seguro. Ya no buscan ser ese restaurante al que tú vas por su comida especial sino ser un sitio en el que se está bien y nadie se queja", ha añadido Andrea Petrelli.

En ese sentido, la especialista ha lamentado que "cuando todo es correcto, nada es memorable. Por eso muchos sitios están intentando diferenciarse con la decoración, porque en cuanto a la comida nos están sirviendo todos lo mismo".

Por lo tanto, Petrelli ha indicado que lo que ocurre cuando comes en un establecimiento es que "no te acuerdas del restaurante, porque podría haber sido cualquier otro".