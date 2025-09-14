'The Telegraph' habla de Sánchez y le describe con cinco palabras que casi nadie ha usado en España

El diario británico The Telegraph ha publicado este sábado un artículo del periodista y escritor Jake Walls Simons en el que ha analizado la decisión adoptada el pasado lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del Ejecutivo anunció desde La Moncloa que aprobará de manera urgente un real decreto ley para un embargo de armas a Israel. Una norma a la que acompañarán otras ocho medidas para "detener el genocidio en Gaza".

"España no tiene bombas nucleares, tampoco portaviones ni grandes reservas de petróleo, por lo que no puede detener la ofensiva israelí, pero no vamos a dejar de intentarlo. Hay causas por las que merece la pena luchar", aseguró durante su intervención.

Tras ver estas palabras, desde The Telegraph se han hecho eco de las mismas. El escritor Jake Walls ha reconocido que "la violación de las normas diplomáticas por parte de Donald Trump ha sido ampliamente lamentada, y con razón". "Pero ni siquiera el presidente más loco de Estados Unidos ha fantaseado, al menos hasta ahora, con bombardear otra democracia liberal", ha explicado.

El periodista ha asegurado que "no fue así para Pedro Sánchez, el primer ministro socialista español". Acto seguido, ha asegurado que anunció el embargo de armas y le ha descrito como "el estadista de mandíbula prominente".

"Dejando a un lado la vertiginosa idea de los sueños nucleares españoles, resulta asombroso que, de todos los países que podrían encabezar la lista de Madrid, países como Rusia, China, Corea del Norte e Irán hayan sido superados por la única democracia de Oriente Medio", ha razonado.

El escritor de The Telegraph ha destacado que, dejando de lado "detalles como la Inquisición y cierto afecto residual por El Caudillo en España (yo mismo he visto a españoles en Barcelona dando el Sieg Heil con un grito de '¡Viva Franco!'), es difícil decidir qué fue más espantoso, los comentarios de Sánchez o el silencio mediático que lo recibió".