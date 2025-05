Toni Acosta cuenta lo que le ocurrió con Pau Donés en un restaurante en el que trabajaba como camarera antes de ser actriz

La actriz Toni Acosta ha contado una vivencia emocionante que vivió con el cantante Pau Donés, fallecido en 2020, antes de que ella fuera famosa, cuando trabaja como camarera en un restaurante mexicano.

"Yo trabajaba en un mexicano mientras hacía 200 cortos, 200 castings, todos los cursos que podía y él vino a comer. Yo no quise molestarle durante toda la comida, yo serví. Pero cuando ya salió a la calle... yo les dije a mis compañeras: 'Es que yo se lo tengo que decir", ha contado Acosta en una entrevista en Cope.

Según ha revelado en otras ocasiones, una canción de Pau Donés le estaba sirviendo de motivación en aquellos días, pues decía que admiraba mucho a la gente que pelea por conseguir sus sueños.

"Entonces salí corriendo un poco loquísima detrás de él. Y le dije: '¿Te puedo decir una cosa? Estoy aquí por ti, por algo que tú escribiste, porque yo quiero ser actriz'. Y me dio un abrazo... un abrazo... y me dijo: 'Pues sigue, sigue intentándolo'. Yo recuerdo el abrazo", ha subrayado.

Pero dice que pasaron los años y nunca más pudo hablar con Pau Donés y recordarle aquel momento: "Pasaron los años y con las redes sociales yo lo intenté por Twitter, escribí a su repre... y ya cuando estaba ya malito yo me hice muy amiga de Silvia Abril y estando en casa de Silvia había un cuadro precioso que estaba pintando Andreu. Y me dijo: 'Es para Pau'. Y dije: '¿Para quién?'. Y dijo: 'Para Pau Donés'. Y pensé: 'Ay Andreu, yo tengo un tema pendiente con Pau Donés. Yo quiero decirle que soy yo, que yo soy la camarera del mexicano, que lo conseguí'. Y no me dio tiempo".