Toni Nadal habla así de las ganas de trabajar España e Iñaki López firma la respuesta del día, del mes y del año
Siempre tirando de fina ironía. 

Álvaro Palazón
Toni Nadal - Iñaki LópezEFE/ GTRES

Toni Nadal suele prodigarse de vez en cuando por conferencias y entrevistas y sus declaraciones nunca dejan a nadie indiferente. El tío del tenista Rafa Nadal y su entrenador durante gran parte de su exitosa carrera ha dejado ahora unas declaraciones sobre el trabajo en España que han recibido la inmediata respuesta de Iñaki López y de muchas otras personas. 

El entrenador ha participado recientemente en un foro sobre liderazgo impartido en el campus de la Universidad de Almería y ha hablado sobre cómo ve la situación laboral en España.

Nadal ha dicho en la conferencia que la frase "me gusta el trabajo" ha sido uno de los pilares de su trayectoria: "Yo creo que al final lo que te da más opciones de éxito en la vida es la formación del carácter, y por eso fui un entrenador que busqué el éxito profesional a través del desarrollo personal".

Sobre España y el mercado laboral español ha dicho: "Me extraña que vivamos en un país donde parece que el trabajar está denostado". Ya que, en su opinión, trabajar le hace "sentir útil" y le permite dar "un cierto sentido" a lo que hace diariamente.

"En España, desgraciadamente, la gente de hoy en día, no sé si es porque cae antes en la frustración, no suele ir al límite", ha proseguido diciendo. 

Para poner de manifiesto lo que piensa, ha hablado de lo que pasó durante la pandemia: "Durante el covid, cuando estuvimos enclaustrados en casa, los distintos periodistas me hicieron entrevistas, a ver si echaba de menos pasear, salir y yo decía que lo que echaba de menos era trabajar, irme al trabajo, porque esto es lo que me hace sentir útil".

"Para algunos en este país parece que el trabajo es un castigo del Señor", ha asegurado en unas declaraciones recogidas por 20 Minutos. Ha añadido que ese esfuerzo y la dedicación "son lo que realmente dan sentido a la vida y permiten construir una sociedad mejor".

A esto ha replicado Iñaki López tirando de su sentido del humor e ironía habitual, con un versículo del Génesis: "Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3/19". 

