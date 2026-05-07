Topuria presenta con Trump la velada UFC en la Casa Blanca y deja una frase sobre el presidente que ya está dando la vuelta al mundo

El campeón hispano-georgiano Ilia Topuria protagonizó este miércoles una de las imágenes más inesperadas del año en el deporte mundial al aparecer junto a Donald Trump en el Despacho Oval para presentar la gran velada de UFC que se celebrará el próximo 14 de junio junto a la Casa Blanca.

Pero más allá de la fotografía entre ambos, hubo una frase pronunciada por Topuria que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y medios estadounidenses. El luchador aseguró que nunca se habría imaginado que el presidente de Estados Unidos "sería tan amable".

Una mezcla difícil de ver

La escena dejó una mezcla difícil de encontrar entre política, espectáculo y artes marciales mixtas. Trump apareció acompañado por algunas de las grandes figuras de la UFC actual para promocionar un evento que se celebrará en la Elipse, el gran parque situado frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la Explanada Nacional de Washington.

Junto a Topuria también estuvo el estadounidense Justin Gaethje, rival del hispano-georgiano en el combate principal de la noche, donde ambos pelearán por la unificación del cinturón del peso ligero.

Además, participaron en el acto el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane, protagonistas de la pelea coestelar de la velada.

Durante la presentación, Trump mostró varias imágenes del recinto que se construirá específicamente para la ocasión y definió a Topuria como un luchador "del que dicen que ya no se puede volver más duro".

El campeón español agradeció la invitación y aprovechó para destacar el simbolismo del momento. "Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte", afirmó Topuria durante su intervención. "También quiero dar gracias a Dios por regalarnos este hermoso día y darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en la Oficina Oval".

Pero la frase que más repercusión tuvo llegó después, cuando el luchador confesó públicamente su sorpresa por el trato recibido por parte del presidente estadounidense. "Nunca me habría imaginado que sería tan amable", aseguró Topuria, unas palabras que rápidamente empezaron a circular en redes sociales estadounidenses y españolas.

Trump, UFC y una relación de décadas

La relación entre Trump y el universo de los deportes de combate viene de mucho antes de su carrera política. Durante las décadas de 1980 y 1990 promovió combates de boxeo en Nueva York y posteriormente mantuvo una estrecha relación con la WWE, la gran empresa estadounidense de lucha libre, que terminó incluyéndolo en su Salón de la Fama en 2013.

En los últimos años, además, el presidente republicano ha estrechado todavía más su vínculo con la UFC y con Dana White, presidente de la compañía y uno de sus grandes aliados públicos dentro del deporte estadounidense.

La velada del próximo 14 de junio supone ahora un paso más en esa relación. Según explicó White, el cartel contará inicialmente con seis peleas y aspira a convertirse en uno de los eventos más mediáticos de la historia reciente de la organización.

Topuria se juega el cinturón

Más allá de todo el componente político y mediático, la cita tendrá además un enorme valor deportivo para Topuria. El luchador, todavía invicto en su carrera profesional, afrontará frente a Gaethje uno de los combates más importantes de su trayectoria.

Y lo hará en un escenario prácticamente imposible de imaginar hace apenas unos años: una pelea de UFC organizada junto a la Casa Blanca, con el presidente de Estados Unidos ejerciendo casi como maestro de ceremonias y con millones de personas pendientes de una imagen que mezcla deporte, poder y espectáculo como pocas veces se había visto antes.