Topuria responde a si cree que Trump tiene algún problema con los españoles

El luchador español de la UFC, Ilia Topuria, ha hablado sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en los micrófonos de El Partidazo de la Cadena COPE como anticipo del combate que tendrá el próximo 14 de junio en Washington, en la Casa Blanca.

El bautizado como El Matador, que tiene un balance de 17-0 en su historia, peleará en esa fecha para defender su cinturón del peso ligero contra otra figura histórica del deporte como es el estadounidense Justin Gaethje, que ha ganado 27 de los 32 combates que ha disputado.

Esa cita, además, coincide con el cumpleaños de Donald Trump, que cumplirá ese 14 de junio 80 años. Precisamente y en medio de la tensión existente entre el dirigente estadounidense y España a raíz de la Guerra de Irán y la postura que ha adoptado Pedro Sánchez con su "No a la guerra", Topuria ha tenido que hablar de Trump.

"14 de junio, Casa Blanca, el lugar quizás más privilegiado del mundo y el centro de poder del mundo, lugar emblemático y el cumpleaños de Donald Trump. No sé si alguien le ha avisado ya de que el gran protagonista de su cumpleaños va a ser un español y no es que ahora mismo nos quiera mucho a los españoles", le han dicho a Topuria.

La respuesta de Topuria

El deportista hispanogeorgiano ha respondido y ha asegura que él no cree que tenga problemas con los españoles: "No creo que Trump tenga ningún problema con los españoles. No lo he conocido personalmente, espero hacerlo ahora cuando vaya, pero no creo que tenga ningún problema con los españoles o yo no estaría en ese evento".

"Ahora ya que estoy espero que me invite a la fiesta de su cumpleaños", ha añadido El Matador en los micrófonos de la COPE, atreviéndose ya a darse por ganador de la cita. "Que vamos a ganar eso está seguro, lo siento mucho y que toque contra una persona de Estados Unidos, pero al final es deporte y el deporte no tiene banderas", ha asegurado.

Finalmente, ha tenido que dar un consejo a Trump a la hora de ver el combate. Ha sido el siguiente: "Que no parpadeesy que no se ponga a peinarse, que va a acabar rápido".