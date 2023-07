Una trabajadora de hotel cuenta lo más raro que ha visto meter en una caja fuerte: una GRAN idea

La usuaria de TikTok @mariamercedes.27, trabajadora de un hotel de Buenos Aires, en Argentina, ha explicado una de las cosas más raras que ha visto hacer a una clienta, aunque en realidad se trata de una estrategia de memoria muy popular en las redes sociales.

"Qué cosas tan pero tan raras hacen los clientes en los hoteles", dice antes de detallar: "Una vez vi a una señora que guardaba un zapato con el que regresaría a su país en una bolsa de plástico y lo metió en la caja fuerte".

La cosa, en apariencia extraña, tenía su razón de ser: "Lo hacía porque, al marcharse del hotel, tenía que ponerse los dos zapatos sí o sí y entonces tenía que ir forzosamente a la caja fuerte a buscarlos y así no olvidaba el pasaporte y los documentos".

En los comentarios, una multitud de usuarios han subrayado que les parece una gran idea como sistema de memoria. Y, de hecho, hace ya unos meses que una azafata de avión arrasó en TikTok al contar ese truco.

También son muchos los que subrayan que, si la persona en cuestión es muy despistada, lo más probable es que se acabe olvidando no solo de los documentos, sino también del zapato.

"Procede a ponerse otro par de zapatos😂", dice una persona. Otro usuario señala: "Yo me olvido el zapato y el pasaporte😂". Y uno más: "Yo me pongo los zapatos y se me olvida los documentos jajajaja".