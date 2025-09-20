Tras Amaia, Rigoberta Bandini es tajante sobre la salida de España de Eurovisión si participa Israel

La cantante Paula Ribó, conocida como Rigoberta Bandini, que quedó segunda en el Benidorm Fest 2022, solo por detrás de Chanel, también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que España no participe en Eurovisión en caso de que Israel sí lo haga.

Tras Amaia Romero, ha dado uno de los discursos más tajantes sobre la decisión del Consejo de RTVE, cuya medida fue aprobada con mayoría absoluta—10 a favor, 4 en contra y una abstención— y ha causado cientos de reacciones. Amaia pronunció que le parecía una decisión genial: "Estoy muy a favor de esta decisión, es algo como muy necesario y lo entiendo al 100%".

Para Bandini es más de lo mismo: "La verdad que me ha parecido muy bien y me he sentido muy orgullosa. Creo que ya tocaba por parte de todos los Estados de Europa".

"El año pasado ya participó, ya estaban en guerra, cuando dos años antes Rusia había sido eliminada por la guerra, entonces, realmente la paradoja del año pasado tampoco la entendí", ha expresado.

"Me alegro, aunque sea tarde, que se haya tomado esta decisión, la comparto al 100%", ha rematado, siendo breve, pero muy clara en su discurso, sumándose a la lista de artistas y personalidades que apoyan la medida tomada por RTVE.

En cuanto a reacciones, ha habido divisiones. Mientras, por un lado, intentaban justificar que Rusia no participara e Israel sí, otros han aplaudido sus palabras: "Es la mejor". "Muy bien, siendo clara y firme", ha expresado la usuaria @adeleblochB.

Con esta decisión tomada, siendo trascendente al pertenecer al grupo de los Big Five— es decir, que contribuyen tanto económicamente como en número de audiencia— España se suma a la lista de países que han confirmado su retirada solo en caso de que Israel siga en el festival, junto a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.