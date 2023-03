Estos tres mensajes de WhatsApp ponen patas arriba Twitter: 28.000 'me gusta' y subiendo

Tres mensajes de WhatsApp que ya han hecho historia en Twitter. Las conversaciones en esta plataforma siempre acostumbran a tener una gran acogida en la red social del pajarito y esta no iba a ser menos.

La cuenta oficial de Hogwarts, el colegio de magia y hechicería en la historia de ficción de Harry Potter, ha difundido un pantallazo de una conversación con tres mensajes que lleva ya más de un millón de visualizaciones y 28.000 me gusta.

"Y Voldemort (el malo de la historia) no es villano. Respeta las vacaciones de Harry Potter, lo cual lo hace menos villano que mi jefe, por ejemplo", se puede leer en esos mensajes de texto.

Las reacciones no se han hecho esperar y hay para todos los gustos. "Triste pero cierto", afirma una tuitera, mientras que otro reconoce que "visto así no te digo que no". Además, las risas a esta confesión han sido constantes.