Pide a sus amigos americanos que la escriban por WhatsApp en español y el resultado ya es historia de Twitter

Las conversaciones de Whatsapp suelen ser un arma de doble filo, sobre todo para aquellos que, aprovechando los errores de las personas con las que hablan, capturan el intercambio de mensajes y lo acaban publicando en redes sociales.

Unos pasos que ha seguido este sábado la usuaria de Twitter @Baddie31_, tras lo que le ha ocurrido en las conversaciones que ha mantenido en la aplicación de mensajería instantánea con varios amigos americanos.

La joven, que reside en Panamá según recoge su perfil, ha detallado en el tuit que tiene "unos amigos gringos que viven aquí desde el año 2015" y, desde entonces, "han sobrevivido sin hablar español".

"Últimamente andamos parqueando (hablando) bastante y ese inglés 24/7 está rompiendo mi español. Así que les dije que esta semana no quería ningún afternoon, ningún hello y bueno yo ya, ya yo…", ha ironizado.

En las capturas publicadas por la joven, se ve como uno de sus amigos le pregunta si "quieres ir a brillar hoy". Ella tiró de ironía diciendo que "yo siempre brillo", a pesar de que a lo que intentaba decir era de si quería "ir a jugar" al billar.

En otro de los mensajes, la otra persona explica que "vamos a ir a la piscina para no estar calientes". "¿Quieres que voy por ti?", cuestionó, minutos antes de que la joven mandara un sticker con una cara de sorpresa en el que dejaba clara su reacción.

Pero en la tercera captura, la conversación fue todavía mejor. La otra persona le pregunta si "vas a arreglar tu caballo mañana" y la protagonista, tras decir que "no tengo caballo", le preguntó que quería decir y el error fue mayúsculo. "No, no un caballo. Quiero decir el cabello", señaló.

