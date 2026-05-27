Un español cuenta cuál es el problema de los supermercados en Dinamarca: "Te dura dos días en la nevera"

Dinamarca suele aparecer una y otra vez en los rankings de países con mejor calidad de vida del mundo.

Salarios altos, ciudades cuidadas, seguridad, transporte público eficiente, conciliación laboral y un modelo social admirado desde hace años en buena parte de Europa.

Pero vivir allí no siempre es exactamente como muchos imaginan.

Y eso es precisamente lo que ha contado el creador de contenido español @nachoincph en un vídeo de TikTok que está generando muchísimas reacciones, especialmente entre españoles que viven en el norte de Europa.

Porque aunque deja claro que le gusta mucho vivir en Dinamarca, también reconoce que hay varias cosas del día a día que todavía se le hacen cuesta arriba. Y una de ellas tiene que ver directamente con los supermercados.

"La comida se pone mala rapidísimo"

En el vídeo, el español explica que uno de los problemas que más nota respecto a España es la poca variedad de productos y la calidad de algunos alimentos frescos.

"Compras carne, compras verdura y te dura dos días en la nevera", asegura.

Según cuenta, siente que muchos productos se estropean muchísimo antes de lo que estaba acostumbrado en España. Y no es lo único que le sorprende.

También habla de la escasa variedad de marcas y productos en comparación con los supermercados españoles, algo que, según dice, nota especialmente viniendo de una cultura tan vinculada a la gastronomía.

"En España hay mucha cultura gastronómica"

Precisamente la comida ocupa buena parte de su reflexión sobre la vida en Dinamarca.

El creador reconoce que le cuesta conectar con parte de la gastronomía local y menciona concretamente el smørrebrød, uno de los platos más típicos daneses: una especie de sándwich abierto con distintos ingredientes encima.

"Por muchas veces que lo he intentado… es que no me gusta", admite entre risas.

Y asegura además que muchos trabajadores internacionales con los que coincide en oficinas o ambientes laborales comentan algo parecido cuando comparan Dinamarca con España.

"Viniendo de España hay mucha cultura gastronómica y se nota muchísimo la diferencia", explica.

El choque cultural: "Nadie habla con nadie"

Pero el vídeo no se queda solo en la comida: otra de las cosas que más le impactan es la forma de relacionarse socialmente.

"Nadie habla con el vecino, con el cajero o con alguien que se encuentra en la calle", cuenta.

Y explica que, viniendo de un pueblo o una ciudad pequeña española, el cambio cultural le resulta enorme. "La cultura es muy cerrada", resume.

Es una sensación que muchos españoles que viven en países nórdicos suelen comentar en redes sociales: sociedades mucho más reservadas y menos dadas a la interacción espontánea del día a día.

El "baño danés" que no quiere volver a tener

Otro de los detalles más curiosos del vídeo es su descripción del llamado "baño danés".

Según cuenta, durante dos años vivió en un piso donde la ducha y el váter estaban prácticamente en el mismo espacio, separados solo por una cortina.

"Tú tienes el retrete y luego corres una cortinita y te duchas", relata.

Y reconoce que preferiría no repetir la experiencia "si no es obligatorio".

El vídeo se llena de españoles viviendo fuera

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de otros españoles viviendo en el extranjero comparando experiencias similares en países del norte de Europa.

Muchos coinciden especialmente en dos cosas: el choque social y la enorme diferencia gastronómica respecto a España.

Porque aunque casi todos reconocen las ventajas de vivir en países como Dinamarca, también aparece constantemente la misma idea.

Hay ciertas cosas -la comida, la vida social o incluso hablar con desconocidos- que muchos españoles siguen echando muchísimo de menos cuando se marchan fuera.