Un profesor y por qué la asistencia obligatoria en universidades empieza a ser "prehistórica": "Les interesa obtener el título, no el proceso"

El docente George ha publicado un vídeo en TikTok (@george.fn31) en el que ha dado su principal motivo por el que cree que la asistencia obligatoria en la educación superior empieza a ser propia de sistemas educativos "prehistóricos" y no ha señalado principalmente a los alumnos.

"A los estudiantes ahora lo que les interesa es obtener el título, es decir, el resultado y no el proceso, que es el proceso de aprendizaje", ha afirmado al principio del vídeo, que se suma a la lista de reflexiones reivindicativas sobre lo que cree que debe hacer el sistema educativo para mejorar y conseguir mejores resultados para los alumnos.

Para George, la solución es hacer que no puedan "conseguir el resultado": "Que no puedan conseguir el título sin pasar por todo el proceso, es decir, sin asistir a clase". Y añade: "Tenemos que eliminar, tenemos que jubilar, tenemos que extinguir el modelo tradicional de asistir a una clase magistral".

Estas clases magistrales, según ha contado, consisten en que el profesor "lea un PowerPoint y que el alumno simplemente tenga que hacer un examen teórico", de manera que incita al alumno a no ir a clase y a considerar que pierde el tiempo, ya que para eso le viene mejor estudiar la materia por su cuenta.

“Si estimulamos e implementamos sistemas, metodologías de educación innovadoras en los que el alumno forma parte y es parte activa del aprendizaje, esto cambiará, será más atractivo para el estudiante y hará que no pueda obtener el título sin superar ese proceso, que es la clave”, ha concluido.

"Hay que reconocer cuando un profesor se equivoca"

No es la primera vez que critica esta metodología, pues la ha vivido en primera persona, en la que un día solo seis alumnos acudieron a su clase a lo largo de los últimos tres meses. En un vídeo anterior hizo una reflexión y pidió que otros docentes también lo hicieran para reconocer cuando un profesor se equivoca y cuando es el momento de "reinventarse".

El método hoy en día es "insuficiente, inservible en el mejor de los escenarios". En el peor, según ha contado, es el "fracaso": "Tenemos que evolucionar. Lo peor es que la forma en la que yo enseño, la de leer el PowerPoint, aunque hagas preguntas, formules, debates... Si esa metodología representa el 90% de tu sistema de enseñanza, estás fracasando. No funciona".