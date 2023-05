Triunfa como nadie al compartir el Whatsapp que le mandó su padre cuando decidió dejar la carrera

Es uno de los tuits con más repercusión de las últimas horas en Twitter. Y con razón. El usuario @milodente ha compartido la conversación que tuvo con su padre por WhatsApp cuando le dijo que quería dejar la carrera.

"No te ofusques porque las cosas no te vayan saliendo como tenías prevista hijo. La vida, en general es así para todos. Incluso para aquellos que se creen que lo tienen todo. Las cosas pasan por algo y es bueno enfadarse con uno pero en su justa medida", le empieza diciendo su padre.

En otro mensaje le comenta que tiene a su lado mucha gente que lo quiere aunque él no lo sepa: "Tu familia te adoramos, te queremos lo que no te imaginas y lo más importante, estamos muy orgullosos de ti, aunque no te lo digamos todos los días".

El padre le dice de seguido que siga luchando por lo que cree que quiere y que así tendrá su recompensa: "Vas a ser muy feliz el día de mañana con todo lo que te has propuesto".

Para terminar sentencia: "Y vas a triunfar porque de hecho ya lo estás haciendo como persona. Te quiero hijo".

"El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá", ha escrito en Twitter el autor de la publicación.

Un tuit que lleva en pocas horas más de 18.000 'me gusta' y miles de compartidos entre retuits y citados. Además, ha llegado ya a más de un millón de personas.