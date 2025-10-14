Trump se dirige directamente a Sánchez y su reacción da que hablar: un gesto que está siendo muy comentado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los nombres propios del acto de firma del plan de paz para Gaza, que se celebró en Sharm El-Sheik (Egipto). Lo fue por su saludo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero también por otros momentos como el cariño gesto que tuvo con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas.

Durante el discurso de presidentes, Donald Trump se acordó de España y de Sánchez por su postura contraria a aumentar hasta el 5% del PIB la aportación española a la OTAN, algo que hacía escasos días le sirvió para pedir la expulsión de España de la propia organización.

"España, ¿dónde está España? ¿Estáis trabajando con él con respecto al PIB? Nos acercaremos. Nos acercaremos. Pero hacéis un trabajo fantástico", dijo el presidente estadounidense con una media sonrisa en la cara, mientras se giraba y buscaba a Sánchez entre la sorpresa del resto de dirigentes.

El presidente del Gobierno, tal y como se puede ver en las imágenes, primero asintió y después se rio mientras asumía ese comentario de Trump. La escena se hizo viral, tanto por el mensaje del mandatario estadounidense como por la reacción de Sánchez, que fue destacada y que le sirvió para recibir tanto elogios como alguna crítica.

Otro momento destacado de Sánchez y Trump sucedió durante el photocall previo a las diferentes firmas, discursos y fotos de todos los mandatarios juntos. Cuando el jefe del Ejecutivo llegó para esa foto con el presidente norteamericano, este le dio dio un apretón de manos de escasos 10 segundos de interacción, pero que fueron suficientes para dejar un escena para la historia.

Trump, tras tener la mano del jefe del Ejecutivo agarrada, dio un tirón hacia su lado llevándose el saludo sobre su cuerpo, sin embargo, se encontró con la resistencia de Sánchez, que rápidamente respondió volviendo a dejar las manos a la altura en la que estaban.