Trump no gana el Nobel de la Paz y el mensaje que le dedica el chef José Andrés es serio candidato al Nobel de la polémica

El chef José Andrés se ha visto envuelto en un importante lío en las últimas horas al expresar su opinión sobre el Premio Nobel de la Paz que ha ganado la líder opositora del chavismo, María Corina Machado, y no lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de una campaña y presión desde la Casa Blanca por otorgarle el reconocimiento al líder republicano, el comité noruego decidió premiar a la venezolana "por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Trump ha explicado que "la persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces" y también ha señalado que ha "estado ayudando" a María Corina en "todo momento" y que en Venezuela "necesitan mucha ayuda".

Pero lo que ha levantado una gran polémica no ha sido el Premio Nobel de la Paz, como tal, sino el mensaje que el chef español José Andrés ha dedicado al inquilino de la Casa Blanca.

Vio el tuit en el que el comité noruego defendía que María Corina Machado "se vio obligada a vivir en la clandestinidad". "A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, una decisión que inspiró a millones de personas", explicaron los organizadores.

Tras ello, José Andrés quiso mandar un mensaje de ánimo a Trump. "En cierto modo, señor, esta también es su victoria. Aplaudo su postura para acabar con el control de Maduro en Venezuela, ¡y ella lucha por lo mismo desde dentro! ¡Es su compañera! Como la apoyó antes... Gracias por sus esfuerzos en Gaza, y por favor, pongamos fin a la guerra en Rusia... ¡Puede hacerlo! ¡Debe hacerlo y el Premio Nobel de la Paz será suyo!", ha sentenciado.