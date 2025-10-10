La venezolana María Corina Machado (y no Trump), Premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado ha ganado este viernes el Premio Nobel de la Paz "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". El anuncio ha tenido lugar, como es tradición, este viernes en Oslo (Noruega) y la ceremonia de entrega de esta distinción tendrá lugar el 10 de diciembre.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. Una de ellas era la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha batallado diplomáticamente para hacerse con este galardón que ya obtuvieron en el pasado cuatro de sus predecesores (el último, Barack Obama en 2009).

El comité noruego se ha inclinado, sin embargo, por una de las voces más importantes de la oposición al chavismo en Venezuela. Nacida en Caracas en 1967, María Corina Machado comenzó su carrera política hace ya casi un cuarto de siglo. En 2010, fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el estado de Miranda, convirtiéndose en la legisladora electoral más votada de Venezuela. Y dos años más tarde fundó el movimiento político venezolano Vente Venezuela, de orientación liberal y republicano, que se autodenominó centrista.

Sus protestas contra el régimen chavista le llevó a su destitución como diputada de la Asamblea Nacional, acusada de traicionar a la patria y supuestos planes magnicidas que ella negó en muchas ocasiones. Esto le supuso una cronificada inhabilitación para ejercer cargos públicos, que le impidió el año pasado ser la candidata opositora a Maduro en las presidenciales de 2024. Votación que, bajo acusaciones de amaño, ganó el actual presidente y provocó el exilio de su contrincante Edmundo González.