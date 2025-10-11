Corina Machado llama a Trump para dedicarle su nobel de la paz y deja claro lo que piensa con estas palabras

Corina Machado ha celebrado ante el mundo ser la ganadora del nobel de la paz. Ella misma ha llamado por teléfono al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dedicarle su galardón por su apoyo en la causa venezolana. Horas más tarde, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dedicó unas palabras a la galardonada que han dado la vuelta en redes sociales, y con las que ha enterrado el hacha de guerra.

Durante una rueda de prensa, aseguró que Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Nobel que ella recibió y al que el mandatario republicano también aspiraba. "La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte". Entre risas, no le pidió el galardón: "No le dije 'dámelo a mí'". "Fue muy amable. Y la he estado ayudando en todo momento. Necesita mucha ayuda. En Venezuela, hay un desastre", ha apuntado.

De este modo, el presidente volvió a insistir en que ha logrado poner fin a ocho guerras, incluida la de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego y la liberación de los rehenes siguiendo el plan de paz que él propuso tan solo un día antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciase el ganador de este año. "Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas", ha declarado. El mandatario suele reivindicar que ha resuelto, además de la guerra de Gaza, otros siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Por este motivo, Trump aspiraba a recibir el Premio Nobel de la Paz, especialmente desde que lo ganó en 2009 el entonces presidente Barack Obama, alguien que para el republicano no era merecedor del galardón. Fuentes de la Casa Blanca criticaron este viernes al Comité del Nobel por "anteponer la política a la paz". "El presidente Trump seguirá promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas", señaló Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

Machado, que recibió el galardón por "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela", le dedicó el premio en un mensaje en inglés publicado en X (antes Twitter): "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

