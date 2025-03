Un abogado alerta sobre lo que hay que hacer si te llega esta estafa de la DGT

Un abogado ha subido un vídeo a la cuenta de TikTok de su despacho, el despacho de abogados Millennials (@millennialsabogados), alertando sobre lo que hay que hacer si te llega esta estafa de la DGT.

"Yo no sé vosotros, pero yo estoy hartísimo ya de recibir este tipo de mensajes de la DGT diciendo que tengo que hacer frente al pago de una multa", ha expresado el profesional haciendo referencia a un mensaje estafa vía SMS.

"Y es que no sé si vosotros estaréis recibiendo este tipo de mensajes en oleada, porque es que es verdad que hay días que recibo dos mensajes de este tipo", ha comentado el abogado, indignado con la situación.

"La DGT no se comunica por SMS para que hagas el abono de una multa. Si pinchas en ese enlace, se te va a abrir una página parecida a la DGT que está clonada y es totalmente falsa, y te van a pedir que introduzcas tus datos bancarios para hacer frente al pago de esta multa", ha explicado el tiktoker.

"Una vez que hagas eso la verdad es que estás muerto, porque van a tener acceso a tus datos bancarios y te van a poder limpiar la tarjeta pero en cero coma", ha alertado el profesional.

"Así que si os pasa como a mí, que estáis recibiendo todos los días mensajes de este tipo de que tenéis que abonar la multa porque si no os va a venir con recargo, no hagáis caso. Eliminadlo, porque esto es una estafa y la DGT no se comunica por SMS", ha concluido el abogado.