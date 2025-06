Un abogado ve este cartel en la puerta del bar, sentencia que es ilegal y se monta un lío tremendo

Un abogado ha asegurado que son ilegales los típicos carteles que algunos bares cuelgan en sus puertas avisando de que el baño sólo lo pueden usar los clientes.

La cuenta de TikTok @litigios_ ha mostrado el ejemplo de un local en cuya entrada se puede leer: "En este bar el que no consume no mea. Tenemos consumiciones económicas, como el agua de Bezoya".

Debajo, en otro letrero, se añade: "El uso de los baños es único y exclusivo para clientes".

"¿Es esto legal? Pues no, no lo es", asegura el experto, que señala: "Cualquier persona tiene derecho a usar un baño público en un bar abierto al público".

"Evidentemente, la gente no suele usar el baño si no ha consumido, pero legalemnte podría hacerlo. Por lo cual, si un día te da por ahí, tienes un apretón o lo que sea y quieres usarlo y no te dejan, puedes llamar a la Policía", garantiza.

El abogado añade que, además, también te tienen que dar agua gratis: "Te plantas aquí, te pides un vaso de agua y echarte un pis y no te pueden decir que no".

En los comentarios se ha montado un buen lío porque son muchos los que no están nada de acuerdo con el experto. "Un baño público es algo en la calle puesto por el Ayuntamiento o similar. Un baño de un bar es algo privado cuyo mantenimiento lleva el dueño del bar. Así que sintiéndolo mucho... no meas", dice una persona.

"No es cierto que el baño de un bar sea 'un baño público'. Es un baño privado de una propiedad privada, que está para servicio de sus CLIENTES", dice otro.