Un amigo le manda a Daniel Guzmán lo que ha visto en un balcón y él no se lo puede creer

El actor Daniel Guzmán (@danielguzman), intérprete de uno de los personajes más míticos de la cultura popular española, Roberto de Aquí no hay quien viva, ha subido a su cuenta de X una fotografía de un balcón que le ha enviado un amigo que le ha dejado completamente perplejo.

"Me manda esto un amigo que lo acaba de ver en una terraza. Puff, qué responsabilidad…", ha manifestado el actor justo antes de adjuntar la imagen en su tuit, el cual lleva ya más de 150.000 visualizaciones en tan solo unas horas.

En concreto, en la fotografía se puede ver una sábana o toalla grande con una imagen en primer plano de su cara tendida en un balcón de una casa junto a otras pertenencias.

"Alguien se está tumbando en tu cara y no sabes quién. Es perturbador"; "Un poco turbio lo de tener una toalla con tu cara, pero allá cada uno con sus fetiches"; "Pues yo quiero la mía", han comentado algunos usuarios.

Aunque, sin lugar a dudas, el comentario más repetido ha sido la mítica frase que su personaje, Roberto, no dejaba de repetir en todos los capítulos de la serie: "Vamos, no me jodas".