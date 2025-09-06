Un analista de Oxford Economics habla, con los datos en la mano, de cómo va España: a alguno no le hará ninguna gracia

La situación económica de España sigue llamando la atención a los expertos. El último, Daniel Kral, analista y Senior Economist Oxford Economics, ha compartido una reflexión de lo más llamativa en la red social X.

El pasado 29 de julio ya explicó el buen ritmo de "la economía española" que sigue "desafiando la gravedad, con una aceleración del crecimiento trimestral en el segundo trimestre".

"La composición del crecimiento mejora, desde el consumo público y las exportaciones de servicios hasta el aumento generalizado de la inversión fija y el consumo privado", ha destacado.

El analista de Oxford Economics aseguró, en julio, junto a un emoticono de un cohete, que España era "con diferencia, la economía avanzada con mejor rendimiento entre las principales (no solo de la UE)".

Pero al ver los datos macroeconómicos del mes de agosto, Daniel Kral ha publicado un nuevo mensaje en la red social X, en el que ha dejado claro, con los datos en la mano, cómo está España.

"En este punto, España, simplemente está perjudicando a todos los demás. Su PMI manufacturero (índice mensual que mide la salud del sector manufacturero) despegó en agosto, lo que indica una recuperación en la industria", ha contado.

Junto a una tabla en la que se compara el crecimiento de España frente a otros países como Alemania, Italia o Francia, el analista de Oxford Economics ha sido más explícito: "Y no, España no se limita solo al turismo y al vino. La participación de su industria en el valor añadido total (%) es mayor que en Bélgica, Países Bajos o Francia".