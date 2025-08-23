Un argentino va a la feria de Málaga y alucina por lo que ve al día siguiente en la calle

El creador digital argentino Patricio Piazza (@patriciopiazza) viajó hasta Málaga y vivió en sus propias carnes la Feria de Pizarra 2025, sorprendiéndose por lo que ha visto en la calle al día siguiente.

"Yo me sigo asombrando, estamos aquí de fiesta, en uno de los pueblos de Andalucía, son las 12 del medio día y mira, lugar totalmente cerrado: no hay nadie", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas 24 horas.

Sin duda, lo que más le ha descolocado es que los altavoces, ventiladores y otros elementos electrónicos utilizados para las fiestas, seguían en la calle sin supervisión alguna. "Está todo cerrado, me sigo sorprendiendo de que no venga nadie y se lleve todo en una furgoneta, es un espectáculo", ha expresado.

Ha generado más de 200 comentarios de todo tipo, incluso los más irónicos como el de @juaneldevalencia: "En los pueblos las paredes tienen ojos. Tú te crees que no hay nadie, pero tienes 10 ojos mirándote". @viskorio ha comentado que sigue sin entender que la gente se sorprenda por ser "cívicos y civilizados" y la respuesta del creador digital ha sido contundente: "Porque en otros lugares del mundo ya no lo es".

El comentario más sarcástico se lo lleva 'user337': "Con 43 grados no hay ganas ni de robar". "En pueblos eso es así, vete a las grandes ciudades, allí no se puede dejar ni un trozo de pan", ha defenido @elautentico.