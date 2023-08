Un argentino habla alto y claro del problema del alquiler en España

El usuario argentino residente en España @sasha.viaja ha hecho un vídeo para criticar la situación del alquiler en España. "Es una advertencia para todavía los que no vinieron y una pregunta para los que están aquí", comienza.

El joven se queja de que le está costando encontrar alojamiento, labor que de momento está siendo para él "durísima y muy difícil". "Me está costando una barbaridad. Llevo ocho meses y ya me mudé cuatro veces", confiesa.

Se queja de a veces encuentra un piso pero solo se lo alquilan por unos pocos meses y que, cuando encuentra algo decente, le piden tres nóminas: "Es imposible, muy difícil".

El creador de contenido, que asegura que va a seguir buscando sin darse por vencido, señala que la peor parte se debe a que incluso teniendo los papeles de residencia a la hora de alquilar le van a solicitar la nómina de antigüedad.

Confiesa que cree parte del problema es por la okupación y deja una reflexión: "¿Y la verdad es que esto me parece muy triste porque muchos de esos inmigrantes como yo venimos a hacer las cosas bien a otro país no? Yo sería incapaz de meterme a una casa y no pagar porque entiendo lo que cuesta comprarse una propiedad, entonces no podría hacer algo así, pero hay mucha gente que sí lo hace".