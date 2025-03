Un azafata estalla ante lo que mucha gente hace al subir al avión y que es lamentable: "Está normalizado"

La usuaria de TikTok @_mercedespeerez_, que es azafata de Ryanair, ha mostrado su indignación por algo que, según dice, cada vez hace más gente al subir a los aviones, hasta tal punto que se está normalizando.

"¿Qué cuesta despedir cuando sales de un avión o entrar y saludar? ¿Qué cuesta? Entra al avión la gente y es como.... Digo: 'Hola, buenos días'. Y pasan que miran hacia allí como si no les importaras una... Pues así entran", se lamenta.

"A mí me parece una falta de educación y está tan normalizado... Se van del avión y digo: 'Adiós, que tenga un buen día'. Y hay gente que ni me mira a la cara. Solo vengo a decir que no estaría mal tener un poquito más de educación y saludar con un 'Hola, buenos días", reclama.

La trabajadora pide "acostumbrarnos más y tener un comportamiento más simpático con la gente": "No solamente lo digo ya en el tema de pasajeros, sino en la vida, la gente".

"Si vas a un sitio, a una tienda, di: 'Hola, buenos días'. Está tan normalizado últimamente el entrar a cualquier sitio sin saludar ni decir nada y sudar de la persona que tienes al lado", insiste.