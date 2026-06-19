Un bar avisa y podría sentar un precedente: no prestará servicio en terraza cuando haga más de 35 de grados  

Desde primeros de junio España vive inmersa en un calor más propio casi de agosto que de estas fechas. De hecho, este fin de semana del 19 de junio llega la primera ola de calor del año.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido en sus redes sociales de la llegada de la primera ola de calor, que será muy intensa. En algunos puntos de la península se van a superar los 40ºC y habrá avisos amarillos y naranjas en multitud de zonas.

A partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, que será mucho más marcado el domingo 21 en Galicia y Cantábrico, debido a la situación de sur", avisa la AEMET. Y el domingo más de lo mismo.

¿Y qué se puede hacer con esta temperatura? Poca cosa. Los afortunados que tengan la playa o una piscina cerca pueden refrescarse y los demás les toca tirar de casa o de la sombra de algunos parques.

Lo que quizá no quieran hacer es ir al bar que protagoniza esta noticia por la colocación de un cartel donde indica que no tendrá servicio de mesa en caso de que haga un calor extremo como medida de apoyo a sus camareros.

"Estimados clientes, le informamos que no habrá servicio a mesa en los días de lluvia. No habrá servicio de mesa en días de calor extremo (+35 grados). Gracias por su comprensión", reza el cartel.

Por lo general, salvo los monstruos sin empatía que circulan por las redes sociales, muchos apoyan la medida del bar con mensajes como este: "Genial, si tú te quieres achicharrar en la Plaza de Las Flores de Murcia un 8 de agosto a las 14:00 horas a 42º me parece estupendo, pero entras y te sacas tu consumición, no esperes que salga "El Demonio" a llevarte nada que tiene derecho a condiciones de trabajo dignas".